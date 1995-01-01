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    Боккетти может вернуться в «Дженоа»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может перейти в чемпионат Италии.

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Дженоа».

    Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что итальянец хочет расторгнуть контракт с москвичами. «Спартак» не взял игрока на первый летний сбор.

    • Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро.
    • В составе москвичей защитник выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • Футболист уже выступал за «Дженоа» с 2008-го по 2010 год.

    Источник: Твиттер журналиста Николо Скиры

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