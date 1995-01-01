Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может перейти в чемпионат Италии.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Дженоа».

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что итальянец хочет расторгнуть контракт с москвичами. «Спартак» не взял игрока на первый летний сбор.