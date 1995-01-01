Боккетти может вернуться в «Дженоа»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может перейти в чемпионат Италии.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Дженоа».
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что итальянец хочет расторгнуть контракт с москвичами. «Спартак» не взял игрока на первый летний сбор.
- Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе москвичей защитник выиграл РПЛ и Суперкубок России.
- Футболист уже выступал за «Дженоа» с 2008-го по 2010 год.