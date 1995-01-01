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    Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»

    «Верона» работает над трансфером защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с 32-летним футболистом.

    Боккетти намерен расторгнуть соглашение со «Спартаком» и присоединиться к «Вероне» на правах свободного агента.

    Ранее стало известно, что в подписании центрбека также заинтересована «Дженоа».

    • Итальянец перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.
    • В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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