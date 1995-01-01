Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»

«Верона» работает над трансфером защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, итальянский клуб уже согласовал условия личного контракта с 32-летним футболистом.

Боккетти намерен расторгнуть соглашение со «Спартаком» и присоединиться к «Вероне» на правах свободного агента.

Ранее стало известно, что в подписании центрбека также заинтересована «Дженоа».