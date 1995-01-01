«СЭ»: Боккетти хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить 1,2 миллиона

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может покинуть команду. По информации «Спорт-Экспресса», клуб ведет переговоры о расторжении контракта с игроком.

Соглашение с футболистом истекает в 2020 году, «Спартак» предлагает Боккетти половину зарплаты, которую он должен получить за оставшиеся месяцы. По данным источника, футболист хочет получить всю сумму – около 1,2 миллиона. Пока сделка далека от завершения.