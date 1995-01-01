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    «СЭ»: Боккетти хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить 1,2 миллиона

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может покинуть команду. По информации «Спорт-Экспресса», клуб ведет переговоры о расторжении контракта с игроком.

    Соглашение с футболистом истекает в 2020 году, «Спартак» предлагает Боккетти половину зарплаты, которую он должен получить за оставшиеся месяцы. По данным источника, футболист хочет получить всю сумму – около 1,2 миллиона. Пока сделка далека от завершения.

    • У Боккетти есть предложения из Турции и от клубов РПЛ.
    • Он выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • В составе московской команды Боккетти провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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