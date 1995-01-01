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    «Я не прощаюсь. Ромб всегда будет в моем сердце». Боккетти обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

    Защитник Сальваторе Боккетти официально покинул «Спартак». Итальянец посредством социальной сети обратился к болельщикам москвичей.

    «Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы вас в моeм сердце навсегда.

    Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моeм сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке „Спартака“.

    Благодарю всех, с кем работал. Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь еe болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моeм сердце. Один за всех, и все за одного!» – написал Боккетти.

    • В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.
    • В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.

    Источник: Инстаграм Сальваторе Боккетти

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      Волька 7 минут назад

      Сальваторе спасибо за все!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1697

      OldenVad 8 минут назад

      Удачи Бро!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3875

      Persona_non_Grata 13 минут назад

      Шесть лет - это много по нашим то временам )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13266

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Всего хорошего, Сальва!!! """""""

      0
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