«Я не прощаюсь. Ромб всегда будет в моем сердце». Боккетти обратился к фанатам «Спартака» после ухода из клуба

Защитник Сальваторе Боккетти официально покинул «Спартак». Итальянец посредством социальной сети обратился к болельщикам москвичей.

«Дорогие болельщики! Настал тот день, который хотелось, чтобы не наступал никогда. Я приехал в Москву молодым парнем, один, а теперь у меня есть самое ценное — семья, новые друзья и миллионы вас в моeм сердце навсегда.

Никогда не забуду все радости и невзгоды, пережитые за эти прекрасные 7 лет, особенно год, когда мы выиграли чемпионат России и Суперкубок. Эти моменты навсегда останутся в моeм сердце. С первой встречи вы дали мне понять, как важно не просто носить, но и играть в футболке „Спартака“.

Благодарю всех, с кем работал. Желаю «Спартаку» новых побед и успехов в будущем. Поддерживайте команду, будьте всегда рядом. Ваша поддержка самая важная для команды, а я останусь еe болельщиком навсегда. Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Ромб будет всегда в моeм сердце. Один за всех, и все за одного!» – написал Боккетти.