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    Жена Боккетти – после отставки Кононова: «Развалить за короткий срок, ничего не построив. Эффект бумеранга»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. После этого события жена бывшего защитника команды Сальваторе Боккетти Кати опубликовала запись в инстаграме.

    «Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят, эффект бумеранга..., Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве, что добро побеждает зло и лицемерие», – написала Боккетти.

    • Итальянский игрок покинул «Спартак» летом и сейчас выступает за «Верону».
    • Боккетти играл в Москве с 2013 года.
    • В составе «Спартака» защитник стал чемпионом России.

    text

    Публикация от text (@katibocchetti)

    Источник: инстаграм Кати Боккетти

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    Сегодня, 00:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +728

      MDAR 1 минуту назад

      Это она про Карреру и его гладиаторов? Если так, то я с ней где-то согласен. Почему где-то, то при Каррере был настрой, был бой, был азарт, были комментарии порядочного и корректного тренера. Но игры если честно особой не увидел. На самом деле победы вырывали, как говориться, на зубах. А мы всё ждём красивый, агрессивный, уверенный, современный футбол. Но за победу в Чемпионате РФ, огромное спасибо. Но мы хотим большего. Смотрю на коней и с белой завистью завидую, чтобы не случилось, они находят варианты и побеждают. Почему у нас нельзя назначить адекватное руководство, а лучше всех уволить и пусть сам Арнольдовичь руководит, как говориться, как сердце подскажет. Хуже не будет. Что эти за баблом идут, что цорны за баблом приходят. ***, Арнольдовичь, забери эти деньги себе и руководи, ты же ПРЕЗИДЕНТ........... Это крик души, которая кроме Спартака ни кого не воспринимает с детства. А мне пока 46лет, и я застал лучшие годы Спартака. Чего и младшему поколению желаю.

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      Рейтинг: +326

      Lilipyt 5 минут назад

      Ну как бы при Каррере Спартачи стали играть не важно после чего уволили и лучше не стало. Поэтому при Кононове была стабильность. Как-то так.

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