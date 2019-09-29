Жена Боккетти – после отставки Кононова: «Развалить за короткий срок, ничего не построив. Эффект бумеранга»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. После этого события жена бывшего защитника команды Сальваторе Боккетти Кати опубликовала запись в инстаграме.

«Развалить за столь короткий срок, ничего не построив при этом! Говорят, эффект бумеранга..., Я в него не верю, но бабушка говорила в детстве, что добро побеждает зло и лицемерие», – написала Боккетти.

Итальянский игрок покинул «Спартак» летом и сейчас выступает за «Верону».

Боккетти играл в Москве с 2013 года.

В составе «Спартака» защитник стал чемпионом России.