Официально: «Спартак» принял отставку Кононова, тренер покинул клуб

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку, которую приняли. Клуб уже выступил с официальным заявлением.

«Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», – сказано в релизе.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?