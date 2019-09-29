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    Официально: «Спартак» принял отставку Кононова, тренер покинул клуб

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку, которую приняли. Клуб уже выступил с официальным заявлением.

    «Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды.

    К следующему матчу против «Краснодара» красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», – сказано в релизе.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 19:31
    Комментарии145
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      Рейтинг: +1384

      Александ1982 3 минуты назад

      ставлю на Дмитрия Парфенова из Урала, говорят жесткий тренер

      0
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      ...
      Рейтинг: +438

      Хведя > Александ1982 2 минуты назад

      Сегодня коням жестко слил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1384

      Александ1982 > Хведя 21 секунду назад

      ну тогда давайте Шойгу поставим!!! он быстро всех научит)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +438

      Хведя 3 минуты назад

      Федун со всей своей шайкой-лейкой на месте. Значит - ждите очередного козла отпущения на должность красно-белого физрука.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7063

      ufos73 5 минут назад

      Одного ели прогнали, привели другого, пока этого прогоняли, он притащил дохера лишнего, теперь еще и от "багажа" пиджака надо избавляться! Еще и не понятно кого опять притащат ((
      В Спартаке порядок тока при Каррере был, и то пока не вмешивались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +346

      Я - легенда 6 минут назад

      По-видимому, для Федуна зима уже наступила )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Alex Flash 9 минут назад

      Иностранец - уже проходили. Нужен Черч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20251

      oyabun > Alex Flash 7 минут назад

      Черчесова тоже уже проходили в Спартаке. Ничего хорошего.

      5
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      Рейтинг: +6023

      derrik2000 > Alex Flash 6 минут назад

      Этого лучше в Зенит или Локо: там всё до конца развалит, да ещё с "грозно-горским" видом.

      0
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      Рейтинг: +4122

      3a zenit 10 минут назад

      вот же глупое сало,не тренеров надо гнать,а Федуна и всю его приблуду в руководстве команды)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      serhio80 10 минут назад

      Надеюсь не зря цорн ездил в лондон

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5040

      BRO_football 10 минут назад

      Ну что ж, прощай Кононов! Было приятно посмотреть на твою работу. Кто будет новым главным тренером Спартака? Думаю, руководство Спартака посмотрит на работу Сергея Кузнецова, и если в ближайших нескольких матчах всё будет в порядке, то его и назначат главным тренером.
      Как вариант, будет много слухов по привлечению в Спартак свободных главных тренеров, в том числе Карреру и Бердыева. Из тренеров прямо сейчас работающих в клубах слухи будут про Вадима Евсеева из Уфы, Дмитрия Парфенова из Урала, Валерия Карпина из Ростова.

      2
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      Рейтинг: +202

      komarinskiy 11 минут назад

      Спартак - проклятое место

      2
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    • ...
      Рейтинг: +806

      acor94 11 минут назад

      Венгер в Спартак
      Гаттузо в Динамо

      2
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