Боккетти: «Была возможность остаться в России, но я не могу представить себя играющим против «Спартака»

Бывший центральный защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем уходе из клуба.

6 июля итальянец расторгнул контракт с москвичами, а вчера подписал соглашение с «Вероной».

– У вас был вариант остаться играть в России или вы сразу были настроены вернуться на родину?

– Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против «Спартака» в футболке другого российского клуба. Это было бы некрасиво и нехорошо.

– На сколько неожиданным стал для вас уход из «Спартака»?

– Честно говоря, не ожидал этого. Но футбол такая штука – никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. У меня нет обиды на «Спартак», никаких проблем. Благодарю всех, кто помогал мне, и кто был рядом все эти годы в России.

Сильно люблю «Спартак» и не могу сказать ни одного плохого слова про клуб. Когда приходил туда, то не ожидал, что смогу полюбить какую-то команду так сильно, как в итоге полюбил «Спартак». Говорю не для фанатов, а то, что чувствую.

– Как проходило ваше прощание со «Спартаком»?

– У меня был разговор с клубом, мы пообщались. Потом возник вариант с «Вероной», и мы быстро пришли к решению о моем уходе.