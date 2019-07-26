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    Боккетти: «Была возможность остаться в России, но я не могу представить себя играющим против «Спартака»

    Бывший центральный защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о своем уходе из клуба.

    6 июля итальянец расторгнул контракт с москвичами, а вчера подписал соглашение с «Вероной».

    – У вас был вариант остаться играть в России или вы сразу были настроены вернуться на родину?

    – Сразу думал о том, чтобы уехать в Италию. Один вариант продолжения карьеры в России у меня был, но я не могу представить себя играющим против «Спартака». Это мой любимый клуб, которому я отдал много лет своей карьеры. Просто не могу выходить на поле против «Спартака» в футболке другого российского клуба. Это было бы некрасиво и нехорошо.

    – На сколько неожиданным стал для вас уход из «Спартака»?

    – Честно говоря, не ожидал этого. Но футбол такая штука – никогда не знаешь, что ждет тебя завтра. У меня нет обиды на «Спартак», никаких проблем. Благодарю всех, кто помогал мне, и кто был рядом все эти годы в России.

    Сильно люблю «Спартак» и не могу сказать ни одного плохого слова про клуб. Когда приходил туда, то не ожидал, что смогу полюбить какую-то команду так сильно, как в итоге полюбил «Спартак». Говорю не для фанатов, а то, что чувствую.

    – Как проходило ваше прощание со «Спартаком»?

    – У меня был разговор с клубом, мы пообщались. Потом возник вариант с «Вероной», и мы быстро пришли к решению о моем уходе.

    • Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро..
    • В составе московского клуба 32-летний футболист провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5144

      батог 6 минут назад

      Удачи в Вероне Сальва !!!

      0
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      Рейтинг: +46

      майкл 29 минут назад

      Хитрая итальяшка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      akku 54 минуты назад

      Спасибо за Спартак и успеха в Вероне.

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