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    Hellas News: «Верона» по совету Боккетти приобретет Глушенкова

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков близок к переходу в итальянскую «Верону».

    Приобрести Глушенкова веронцам посоветовал экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, который перешел в итальянский клуб в конце июля. 20-летний россиянин готовится пройти медобследование в «Вероне», сообщает Hellas News.

    • В январе 2019 года Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак» за 300 тысяч евро.
    • За красно-белых хавбек провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
    • Рыночная стоимость футболиста – 800 тысяч евро.

    Источник: Hellas News

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +10928

      slavutiq70 59 минут назад

      Ну что ж ,,,,,если не видят в составе,,то лучше продать,,,

      1
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      Рейтинг: +1697

      swot1205 1 час назад

      хорошая идея

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4182

      hevbn 28 1 час назад

      Ну это уже вообще, зимой покупать молодого и перспективного игрока ( не важно за какие деньги) , весной он совсем не играет , а летом его продавать в какую никакую , а в команду серии А . Спрашивается почему ему совсем не давали играть тем более что в ситуации когда хуже уж точно бы не было , а ещё интересно если покупка таких игроков как Глушенков это стратегия клуба , то пусть хоть кто то объяснит в чём она заключается , пока это выглядит так что в клубе совсем никто ничего не понимает что происходит от Леонида Арнольдовича до уборщицы на базе и при чём делается всё с очень умным видом , как и все глупости на свете .

      1
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      ...
      Рейтинг: +83

      СвинкаСправедливости > hevbn 28 30 минут назад

      Пускай переходит. В его возрасте можно рисковать и приобретать опыт.

      0
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      Рейтинг: +3652

      Lester84 1 час назад

      Интересно, я один сначала прочитал - Глушакова?

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