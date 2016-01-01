Hellas News: «Верона» по совету Боккетти приобретет Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков близок к переходу в итальянскую «Верону».

Приобрести Глушенкова веронцам посоветовал экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, который перешел в итальянский клуб в конце июля. 20-летний россиянин готовится пройти медобследование в «Вероне», сообщает Hellas News.