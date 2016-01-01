Hellas News: «Верона» по совету Боккетти приобретет Глушенкова

Ну что ж ,,,,,если не видят в составе,,то лучше продать,,,
Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков близок к переходу в итальянскую «Верону».
Приобрести Глушенкова веронцам посоветовал экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти, который перешел в итальянский клуб в конце июля. 20-летний россиянин готовится пройти медобследование в «Вероне», сообщает Hellas News.
- В январе 2019 года Глушенков перешел из «Чертаново» в «Спартак» за 300 тысяч евро.
- За красно-белых хавбек провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.
- Рыночная стоимость футболиста – 800 тысяч евро.