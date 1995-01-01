«Ростов» не собирается подписывать Боккетти

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб не заинтересован в подписании защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти.

Ранее стало известно, что тренерский штаб московского клуба не взял итальянца на предсезонный сбор в Австрию.

По информации «Спорт-Экспресс», 32-летний футболист хочет расторгнуть контракт с красно-белыми и получить компенсацию в размере 1,2 миллиона евро.