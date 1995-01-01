«Ростов» не собирается подписывать Боккетти

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб не заинтересован в подписании защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти.
Ранее стало известно, что тренерский штаб московского клуба не взял итальянца на предсезонный сбор в Австрию.
По информации «Спорт-Экспресс», 32-летний футболист хочет расторгнуть контракт с красно-белыми и получить компенсацию в размере 1,2 миллиона евро.
- Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года за 4,5 миллиона евро.
- В составе москвичей защитник выиграл РПЛ и Суперкубок России.