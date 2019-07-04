Агент Боккетти: «Где игрок продолжит карьеру? В «Спартаке»

Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Дженоа» или «Верону» этим летом.

«Сообщения о том, что Боккетти может перейти в «Дженоа» или «Вероне», не соответствуют действительности. Где он продолжит карьеру? В «Спартаке», – сказал Д’Амико.

Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.

В составе москвичей он провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.

Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.

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