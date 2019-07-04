Агент Боккетти: «Где игрок продолжит карьеру? В «Спартаке»

Ну всё, пока Боккетти, спасибо, и больших тебе успехов в новом клубе.
Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Дженоа» или «Верону» этим летом.
«Сообщения о том, что Боккетти может перейти в «Дженоа» или «Вероне», не соответствуют действительности. Где он продолжит карьеру? В «Спартаке», – сказал Д’Амико.
- Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.
- В составе москвичей он провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.
- Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.
Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»