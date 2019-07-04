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    Агент Боккетти: «Где игрок продолжит карьеру? В «Спартаке»

    Футбольный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал информацию, что игрок может перейти в «Дженоа» или «Верону» этим летом.

    «Сообщения о том, что Боккетти может перейти в «Дженоа» или «Вероне», не соответствуют действительности. Где он продолжит карьеру? В «Спартаке», – сказал Д’Амико.

    • Боккетти перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале 2013 года.
    • В составе москвичей он провел 115 матчей, забил пять голов, выиграл РПЛ и Суперкубок России.
    • Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2020 года.

    Ди Марцио: Боккетти близок к переходу в «Верону»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2793

      Добрый Бобер 52 минуты назад

      Ну всё, пока Боккетти, спасибо, и больших тебе успехов в новом клубе.

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      Рейтинг: +533

      Boeung777 1 час назад

      Думаю, пригодится ещё.

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