«Спартак» объявил заявку на сбор в Австрии, Боккетти – вне состава

Тренерский штаб «Спартака» определился с заявкой на предсезонный сбор в Австрии.

Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Джано, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Эсекьель Понсе, Георгий Мелкадзе.

В заявку не попал итальянский защитник Сальваторе Боккетти, который может перейти в «Ростов».

В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке «Париматч Премьер».

Соперниками столичной команды будут «Ростов» (26 июня), ЦСКА (30 июня) и «Краснодар» (4 июля).