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    «Спартак» объявил заявку на сбор в Австрии, Боккетти – вне состава

    Тренерский штаб «Спартака» определился с заявкой на предсезонный сбор в Австрии.

    Вратари: Александр Максименко, Артем Ребров, Александр Селихов, Антон Шитов;

    Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

    Полузащитники: Джано, Зелимхан Бакаев, Солтмурад Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров, Фернандо, Софьян Ханни.

    Нападающие: Луис Адриано, Зе Луиш, Эсекьель Понсе, Георгий Мелкадзе.

    В заявку не попал итальянский защитник Сальваторе Боккетти, который может перейти в «Ростов».

    В рамках австрийского сбора «Спартак» примет участие в Кубке «Париматч Премьер».

    Соперниками столичной команды будут «Ростов» (26 июня), ЦСКА (30 июня) и «Краснодар» (4 июля).

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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