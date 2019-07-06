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    Жена Боккетти: «Дети выросли в атмосфере красно-белых. Это не болезнь, это что-то другое»

    Защитник Сальваторе Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе. Эмоциями по этому поводу поделилась супруга итальянца Екатерина.

    «Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда. Это не болезнь, это что-то другое. Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради детей, но это будет эмоционально сложно.

    Я искренне желаю счастья своему супругу и точно знаю, что это еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всех 7 лет, вы настоящие!» – написала женщина.

    • В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.
    • Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.
    • В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.

    text

    Публикация от text (@katibocchetti)

    Источник: Инстаграм Екатерины Боккетти

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    Сегодня, 16:35
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6705

      vka1970 32 минуты назад

      Спасибо за прощальные слова.
      Удачи и успехов в новом клубе !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13279

      DOCTOR PENALTY 41 минуту назад

      Это будут сладкие воспоминания! Будьте счастливы! """"""""

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