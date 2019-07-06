Жена Боккетти: «Дети выросли в атмосфере красно-белых. Это не болезнь, это что-то другое»

Защитник Сальваторе Боккетти покинул «Спартак» после шести лет в клубе. Эмоциями по этому поводу поделилась супруга итальянца Екатерина.

«Дети выросли в атмосфере красно-белых, у них и у меня это навсегда. Это не болезнь, это что-то другое. Не знаю, смогу ли я вновь переступить порог родного стадиона, возможно, ради детей, но это будет эмоционально сложно.

Я искренне желаю счастья своему супругу и точно знаю, что это еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто был с нами на протяжении всех 7 лет, вы настоящие!» – написала женщина.

В составе москвичей Боккетти провел 115 матчей и забил пять голов.

Его контракт с клубом был рассчитан до 2020 года.

В РПЛ Боккетти выступает с 2010 года.