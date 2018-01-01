Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

Агент Боккетти заявил, что экс-игрок «Спартака» в будущем может возглавить клуб из России

Андреа Д'Амико, агент экс-защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, не исключил, что в будущем итальянец возглавит команду из России.

«Сальваторе теперь работает с молодeжной командой «Вероны». Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому всe возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России.

Я не знаю, смотрит ли Сальваторе матчи «Спартака», но лично я ему рассказывал, что команда выиграла Кубок России с итальянским тренером», – сказал Д'Амико.

  • Боккетти 35 лет.
  • Он возглавил молодежную команду «Вероны» на прошлой неделе.
  • Боккетти играл за «Верону» в сезоне-2019/20.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Боккетти стал тренером «Вероны» 2
Боккетти: «Меня приглашал «Ювентус», но я перешел в «Спартак». Самое важное решение в жизни» 10
Бывший защитник «Спартака» и «Рубина» Боккетти объявил о завершении карьеры
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:50
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11