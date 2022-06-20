Агент Боккетти заявил, что экс-игрок «Спартака» в будущем может возглавить клуб из России

Андреа Д'Амико, агент экс-защитника «Рубина» и «Спартака» Сальваторе Боккетти, не исключил, что в будущем итальянец возглавит команду из России.

«Сальваторе теперь работает с молодeжной командой «Вероны». Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому всe возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России.

Я не знаю, смотрит ли Сальваторе матчи «Спартака», но лично я ему рассказывал, что команда выиграла Кубок России с итальянским тренером», – сказал Д'Амико.

Боккетти 35 лет.

Он возглавил молодежную команду «Вероны» на прошлой неделе.

Боккетти играл за «Верону» в сезоне-2019/20.

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