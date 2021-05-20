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  • Боккетти побывал на стадионе «Спартака» и дал интервью на русском языке

Боккетти побывал на стадионе «Спартака» и дал интервью на русском языке

20 мая 2021, 23:58
8

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену».

Итальянец, прилетевший в Москву, по информации «СЭ», для получения российского гражданства, побывал в клубном музее, где встретится с капитаном команды Георгием Джикией.

После Боккетти дал интервью на русском языке.

– Я очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно обратно вернуться.

Каждый год приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдыхать. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше – не знаю, посмотрим.

– Закончился сезон в России. Смотрел концовку матча с «Ахматом»? Нервничал?

– Я следил за последним матчем против «Терека». Хорошо, что добыли ничью в концовке, потому что в этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов.

Надеюсь, в следующем году сможем побороться даже за чемпионство! Потому что вернулся Квинси, могут быть еще покупки.

  • За «Спартак» Боккетти играл с 2013 по 2019 год.
  • В составе москвичей он провел 115 матчей и забил 5 голов.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1621545246
Привет Сальва, рады видеть!
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Дядя Серёжа
1621559401
В отпуск в Россию из Италии? Выдать ему паспорт гражданина РФ!
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1621567856
Боккетти великолепен, он по-русски говорит не хуже Джикии, привет заслуженным россиянам Гильерме и Фернандесу, которые по-русски и двух слов связать не могут.
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