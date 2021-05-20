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    Боккетти побывал на стадионе «Спартака» и дал интервью на русском языке

    Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену».

    Итальянец, прилетевший в Москву, по информации «СЭ», для получения российского гражданства, побывал в клубном музее, где встретится с капитаном команды Георгием Джикией.

    После Боккетти дал интервью на русском языке.

    – Я очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно обратно вернуться.

    Каждый год приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдыхать. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше – не знаю, посмотрим.

    – Закончился сезон в России. Смотрел концовку матча с «Ахматом»? Нервничал?

    – Я следил за последним матчем против «Терека». Хорошо, что добыли ничью в концовке, потому что в этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов.

    Надеюсь, в следующем году сможем побороться даже за чемпионство! Потому что вернулся Квинси, могут быть еще покупки.

    • За «Спартак» Боккетти играл с 2013 по 2019 год.
    • В составе москвичей он провел 115 матчей и забил 5 голов.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    20.05.2021 23:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20850

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Привет Сальва, рады видеть!

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