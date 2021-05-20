Боккетти побывал на стадионе «Спартака» и дал интервью на русском языке

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти посетил «Открытие Банк Арену».

Итальянец, прилетевший в Москву, по информации «СЭ», для получения российского гражданства, побывал в клубном музее, где встретится с капитаном команды Георгием Джикией.

После Боккетти дал интервью на русском языке.

– Я очень скучал по «Спартаку». Очень рад, что приехал сегодня, потому что долго здесь не был. Приятно обратно вернуться.

Каждый год приезжаю в Россию, и все говорят, что я решил получить гражданство и паспорт. Но честно скажу, что приехал отдыхать. Потому что после тяжелого локдауна в Италии хочется просто отдыха с семьей. А что будет дальше – не знаю, посмотрим.

– Закончился сезон в России. Смотрел концовку матча с «Ахматом»? Нервничал?

– Я следил за последним матчем против «Терека». Хорошо, что добыли ничью в концовке, потому что в этом сезоне «Спартак» заслужил выход в Лигу чемпионов.

Надеюсь, в следующем году сможем побороться даже за чемпионство! Потому что вернулся Квинси, могут быть еще покупки.