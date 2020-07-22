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Сальваторе Боккетти - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1986 (39), Неаполь
#16 | Защитник
186 см | 81 кг
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 1
22.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 2
01.07.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 3
28.06.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0 : 2
23.06.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
08.03.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
16.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
08.02.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0 : 0
05.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
02.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 1
19.01.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 1
12.01.2020
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
05.01.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3 : 3
15.12.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2019
Верона
1' - 46'
41'
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
01.12.2019
Рома
1' - 90'
64'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1 : 0
24.11.2019
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 1
09.11.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2 : 0
19.10.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
2 : 0
05.10.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
25.08.2019
Болонья
16' - 90'
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