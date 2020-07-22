Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Россия. Кубок 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Кубок 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Суперкубок России 2017 Товарищеские матчи 2017 Лига Европы 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Турнир четырех 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Суперкубок России 2012 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Олимпиада 2008