Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Сампдория
Верона - Сампдория: обзор матча 05 октября 2019
Верона
05.10.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
9'
М. Кумбула
81'
Н. Мурру (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Сампдория
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Мурру
81'
41'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
33'
Желтая карточка
Ю. Хабот
Желтая карточка
Д. Лазович
24'
15'
Желтая карточка
А. Феррари
ГОЛ! 1:0!
М. Кумбула
Пас отдал
М. Велозу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
27
Андреа Данци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-3
16
Сильвестри
13
Ррахмани
3
Кумбула
22
Гюнтер
19
Фараони
44
Велозу
32
Пессина
4
Амрабат
88
Лазович
14
Степински
10
Сальседо
3-2-3-2
25
Аудеро
24
Хабот
18
Берешиньски
25
Феррари
23
Депаоли
29
Мурру
14
Виейра
8
Экдаль
21
Янкто
27
Квальярелла
90
Бонаццоли
Остались в запасе
Верона
Сампдория
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Верона - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
Все
Верона
Сампдория
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+