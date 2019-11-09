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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 09 ноября 2019
Интер
09.11.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 1
Завершен
Верона
65'
М. Весино
83'
Н. Барелла
19'
В. Верре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Верона
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
В. Лазаро
85'
84'
Замена
М. Степински
️️️️
Э. Сальседо
Желтая карточка
Н. Барелла
83'
ГОЛ! 2:1!
Н. Барелла
Пас отдал
С. де Врей
83'
Замена
С. Эспозито
️️️️
Л. Мартинес
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Весино
Пас отдал
В. Лазаро
65'
63'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
В. Верре
Замена
А. Кандрева
️️️️
К. Бираги
63'
50'
Замена
Д. Тутино
️️️️
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Л. Мартинес
42'
35'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
М. Брозович
32'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Верре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
37
Шкриньяр
95
Бастони
3
Бираги
77
Брозович
19
Лазаро
15
Весино
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
13
Ррахмани
33
Эмпереур
22
Гюнтер
32
Пессина
26
Верре
4
Амрабат
10
Дзакканьи
88
Лазович
10
Сальседо
19
Лазаро
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
19
Лазаро
3
Бираги
87
Кандрева
87
Кандрева
3
Бираги
10
Мартинес
94
Эспозито
94
Эспозито
10
Мартинес
26
Верре
6
Хендерсон
6
Хендерсон
26
Верре
10
Дзакканьи
99
Тутино
99
Тутино
10
Дзакканьи
10
Сальседо
14
Степински
14
Степински
10
Сальседо
Остались в запасе
Интер
Верона
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Интер - Верона
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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