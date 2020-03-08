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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Верона
Сампдория - Верона: обзор матча 08 марта 2020
Сампдория
08.03.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 1
Завершен
Верона
77'
Ф. Квальярелла
86'
Ф. Квальярелла (П)
32'
Э. Аудеро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Верона
Желтая карточка
К. Линетти
90'
+6
Замена
М. Торсбю
️️️️
Ф. Квальярелла
90'
87'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
С. Амрабат
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Квальярелла
86'
85'
Желтая карточка
П. Давидович
80'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Ди Кармине
Желтая карточка
Я. Янкто
79'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Пас отдал
Ф. Депаоли
77'
76'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
72'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
В. Верре
Желтая карточка
Л. Тонелли
70'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Р. Виейра
61'
Замена
К. Линетти
️️️️
М. Габбиадини
61'
47'
Желтая карточка
С. Ди Кармине
Желтая карточка
Р. Виейра
39'
32'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Аудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
3
Томмазо Ауджелло
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
26
Валерио Верре
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
17
Клод Адьяпонг
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
33
Гонсало Марони
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-2-3-2
25
Аудеро
4
Йошида
26
Тонелли
3
Ауджелло
18
Берешиньски
23
Депаоли
21
Янкто
8
Экдаль
14
Виейра
27
Квальярелла
11
Габбиадини
3-5-1-1
16
Сильвестри
13
Ррахмани
22
Гюнтер
27
Давидович
26
Верре
32
Пессина
17
Адьяпонг
4
Амрабат
88
Лазович
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
27
Квальярелла
2
Торсбю
2
Торсбю
27
Квальярелла
11
Габбиадини
17
Линетти
17
Линетти
11
Габбиадини
14
Виейра
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
14
Виейра
26
Верре
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
26
Верре
11
Ди Кармине
11
Паццини
11
Паццини
11
Ди Кармине
4
Амрабат
10
Сальседо
10
Сальседо
4
Амрабат
Остались в запасе
Сампдория
Верона
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
33
Гонсало Марони
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Андреа Секулин
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Остались в запасе
55
Лукас Фелиппе
ЦП
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Верона
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
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