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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Верона
Аталанта - Верона: обзор матча 07 декабря 2019
Аталанта
07.12.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 2
Завершен
Верона
44'
Р. Малиновский
64'
Л. Муриэль (П)
90+3'
Б. Джимсити
23'
С. Ди Кармине
57'
С. Ди Кармине
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Верона
ГОЛ! 3:2!
Б. Джимсити
Пас отдал
Р. Толой
90'
+3
87'
Замена
К. Адьяпонг
️️️️
С. Ди Кармине
85'
Вторая желтая
П. Давидович
79'
Замена
В. Верре
️️️️
М. Пессина
Замена
М. Барроу
️️️️
Л. Муриэль
77'
68'
Желтая карточка
П. Давидович
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Муриэль
64'
63'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
57'
ГОЛ! 1:2!
С. Ди Кармине
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
М. де Рон
️️️️
Р. Фройлер
55'
46'
Замена
А. Эмпереур
️️️️
С. Боккетти
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Х. Хатебур
44'
41'
Желтая карточка
С. Боккетти
32'
Желтая карточка
М. Велозу
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
28'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Ди Кармине
Пас отдал
Д. Фараони
Желтая карточка
Х. Хатебур
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
3-2-1-1-3
95
Голлини
19
Паломино
21
Кастань
33
Хатебур
6
Джимсити
2
Толой
8
Фройлер
8
Пашалич
72
Иличич
10
Гомес
10
Муриэль
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
27
Давидович
13
Ррахмани
16
Боккетти
4
Амрабат
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
88
Лазович
11
Ди Кармине
8
Фройлер
15
де Рон
15
де Рон
8
Фройлер
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
10
Муриэль
99
Барроу
99
Барроу
10
Муриэль
16
Боккетти
33
Эмпереур
33
Эмпереур
16
Боккетти
11
Ди Кармине
17
Адьяпонг
17
Адьяпонг
11
Ди Кармине
32
Пессина
26
Верре
26
Верре
32
Пессина
Остались в запасе
Аталанта
Верона
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Аталанта - Верона
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
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