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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Верона
Наполи - Верона: обзор матча 19 октября 2019
Наполи
19.10.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Верона
37'
А. Милик
67'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Верона
Желтая карточка
Д. Мертенс
90'
+1
Желтая карточка
П. Зелински
83'
81'
Замена
Д. Тутино
️️️️
С. Амрабат
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Милик
81'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
76'
ГОЛ! 2:0!
А. Милик
Пас отдал
Л. Инсинье
67'
66'
Желтая карточка
Д. Фараони
Замена
П. Зелински
️️️️
А. Юнес
65'
60'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
М. Степински
54'
Желтая карточка
К. Гюнтер
52'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Ф. Руис
37'
15'
Желтая карточка
Д. Лазович
Желтая карточка
К. Кулибали
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
8
Фабиан Руис
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-2-2-2
1
Мерет
3
Кулибали
24
Малку
44
Манолас
22
Ди Лоренцо
8
Руис
25
Аллан
10
Инсинье
8
Юнес
30
Милик
7
Кальехон
4-3-1-2
16
Сильвестри
19
Фараони
3
Кумбула
22
Гюнтер
13
Ррахмани
4
Амрабат
44
Велозу
32
Пессина
10
Дзакканьи
14
Степински
88
Лазович
8
Юнес
7
Зелински
7
Зелински
8
Юнес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
30
Милик
12
Льоренте
12
Льоренте
30
Милик
4
Амрабат
99
Тутино
99
Тутино
4
Амрабат
14
Степински
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
14
Степински
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Наполи
Верона
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Наполи - Верона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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