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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Дженоа
Верона - Дженоа: обзор матча 12 января 2020
Верона
12.01.2020, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
55'
В. Верре (П)
65'
М. Дзакканьи
41'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Дженоа
Замена
П. Давидович
️️️️
В. Верре
90'
+4
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
С. Амрабат
90'
+1
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Дзакканьи
88'
79'
Желтая карточка
А. Фавилли
77'
Желтая карточка
Ф. Кассата
75'
Замена
К. Агудело
️️️️
А. Санабрия
73'
Желтая карточка
В. Бехрами
ГОЛ! 2:1!
М. Дзакканьи
65'
59'
Замена
А. Фавилли
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
В. Верре
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Верре
55'
52'
Желтая карточка
Г. Пандев
52'
Замена
В. Бехрами
️️️️
Л. Шоне
Желтая карточка
С. Амрабат
49'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Санабрия
Пас отдал
А. Баррека
28'
Желтая карточка
Л. Шоне
25'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
А. Ррахмани
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
4-4-1-1
16
Сильвестри
13
Ррахмани
3
Кумбула
22
Гюнтер
19
Фараони
4
Амрабат
32
Пессина
44
Велозу
26
Верре
10
Дзакканьи
88
Лазович
3-2-3-2
1
Перин
4
Бираски
21
Ромеро
2
Анкерсен
4
Кришито
3
Баррека
27
Стураро
29
Кассата
20
Шоне
21
Пандев
19
Санабрия
26
Верре
27
Давидович
27
Давидович
26
Верре
4
Амрабат
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
4
Амрабат
10
Дзакканьи
11
Паццини
11
Паццини
10
Дзакканьи
19
Санабрия
7
Агудело
7
Агудело
19
Санабрия
20
Шоне
85
Бехрами
85
Бехрами
20
Шоне
21
Пандев
99
Фавилли
99
Фавилли
21
Пандев
Остались в запасе
Верона
Дженоа
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
23
Борис Радунович
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
27
Андреа Данци
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
13
Ионуц Раду
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Давиде Никола
Статистика матча Верона - Дженоа
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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