Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Зе Луища и защитника Сальваторе Боккетти из клуба.

«Зе Луиш готов остаться здесь, а если поступит хорошее предложение – уйти. С ним просто так расставаться нет никакого желания, он наш лучший бомбардир.

Боккетти вроде бы собирается уходить. Он достаточно возрастной игрок. Ему лучше искать ту команду, где он будет иметь игровую практику.

Дефицит центральных защитников? У нас их четверо», – сказал Федун.