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    Федун: «Зе Луиш готов остаться, а если будет хорошее предложение – уйти. Боккетти вроде бы собирается уйти»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Зе Луища и защитника Сальваторе Боккетти из клуба.

    «Зе Луиш готов остаться здесь, а если поступит хорошее предложение – уйти. С ним просто так расставаться нет никакого желания, он наш лучший бомбардир.

    Боккетти вроде бы собирается уходить. Он достаточно возрастной игрок. Ему лучше искать ту команду, где он будет иметь игровую практику.

    Дефицит центральных защитников? У нас их четверо», – сказал Федун.

    • По информации «СЭ», Зе Луишом интересуется клубы из Китая и «Порту». Турецкая газета Aksam сообщила, что игрок может перейти в «Фенербахче». Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2021 года.
    • Контракт Боккетти с клубом истекает в следующем году. По данным «СЭ», игрок хочет расторгнуть контракт со «Спартаком» и получить 1,2 миллиона евро (зарплата за оставшиеся месяцы).

    Источник: Sport24

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