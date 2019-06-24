«СЭ»: Зе Луиш решил уйти из «Спартака». Игроком интересуются «Порту» и клубы из Китая

Надеюсь , что это очередные слухи .
Форвард «Спартака» Зе Луиш хочет уйти из клуба, сообщает «Спорт-экспресс».
Такое решение связано с покупкой нападающего Эсекьеля Понсе и с потерей мотивации у Зе Луиша.
Сообщается, что «Порту» прислал «Спартаку» официальное предложение и готов заплатить 7 миллионов евро за футболиста. Но источник считает, что нападающего, скорее всего, продадут в Китай. Китайские клубы готовы предложить не менее 10 миллионов евро за игрока.
- Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года [Transfermarkt].
- В прошлом сезоне РПЛ форвард сыграл в 25 матчах, забил десять голов и отдал четыре ассиста.