«СЭ»: Зе Луиш решил уйти из «Спартака». Игроком интересуются «Порту» и клубы из Китая

Форвард «Спартака» Зе Луиш хочет уйти из клуба, сообщает «Спорт-экспресс».

Такое решение связано с покупкой нападающего Эсекьеля Понсе и с потерей мотивации у Зе Луиша.

Сообщается, что «Порту» прислал «Спартаку» официальное предложение и готов заплатить 7 миллионов евро за футболиста. Но источник считает, что нападающего, скорее всего, продадут в Китай. Китайские клубы готовы предложить не менее 10 миллионов евро за игрока.