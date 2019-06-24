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    «СЭ»: Зе Луиш решил уйти из «Спартака». Игроком интересуются «Порту» и клубы из Китая

    Форвард «Спартака» Зе Луиш хочет уйти из клуба, сообщает «Спорт-экспресс».

    Такое решение связано с покупкой нападающего Эсекьеля Понсе и с потерей мотивации у Зе Луиша.

    Сообщается, что «Порту» прислал «Спартаку» официальное предложение и готов заплатить 7 миллионов евро за футболиста. Но источник считает, что нападающего, скорее всего, продадут в Китай. Китайские клубы готовы предложить не менее 10 миллионов евро за игрока.

    • Зе Луиш выступает за «Спартак» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года [Transfermarkt].
    • В прошлом сезоне РПЛ форвард сыграл в 25 матчах, забил десять голов и отдал четыре ассиста.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.06.2019 23:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15592

      VVM1964 47 минут назад

      Надеюсь , что это очередные слухи .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      DonBaton 1 час назад

      Его удел это батрачить на банановой плантации

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15592

      VVM1964 > DonBaton 48 минут назад

      А каков твой удел ?

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