Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Польша. Экстракласса
Команды
Мотор Люблин
Томас Сантос
Статистика
€ 1 млн
Томас Сантос - статистика
Мотор Люблин
10 октября 1998 (27)
#29 | Нападающий
178 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Польша. Экстракласа 2025/2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хорсенс
29
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
0 : 0
03.06.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
26.05.2023
Хорсенс
1' - 80'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 1
19.05.2023
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
3 : 1
14.05.2023
Хорсенс
1' - 90'
24'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
4 : 0
07.05.2023
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 2
28.04.2023
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Хорсенс
0 : 2
23.04.2023
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
2 : 1
16.04.2023
Хорсенс
80' - 14'
29'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 2
11.04.2023
Хорсенс
73' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Хорсенс
1 : 4
12.03.2023
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
2 : 0
03.03.2023
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Хорсенс
0 : 3
26.02.2023
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 18 тур
Брондбю
5 : 2
19.02.2023
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Хорсенс
3 : 3
13.11.2022
Оденсе
1' - 90'
37, 51'
Дания. Суперлига, 16 тур
Хорсенс
5 : 1
04.11.2022
Рандерс
1' - 90'
38'
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
2 : 0
28.10.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Хорсенс
3 : 2
23.10.2022
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
16.10.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
0 : 0
10.10.2022
Ольборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 1
02.10.2022
Хорсенс
1' - 90'
18'
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
1 : 0
16.09.2022
Нордшелланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
2 : 1
12.09.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 2
04.09.2022
Брондбю
1' - 81'
Дания. Суперлига, 7 тур
Хорсенс
2 : 1
26.08.2022
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Оденсе
1 : 0
22.08.2022
Хорсенс
1' - 67'
29'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
3 : 3
12.08.2022
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
1 : 0
05.08.2022
Хорсенс
1' - 84'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
1' - 90'
Главные новости
Реакция Мостового на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
16:16
Фото
Месси посмотрел первый матч «Эльденсе» после покупки клуба
16:00
Обляков определил лучшего футболиста сборной России
15:30
1
Канчельскис назвал главную проблему сборной России
15:03
3
Известный болельщик «Спартака» хочет прощальный матч Дзюбы на «Лукойл Арене»
14:37
11
Видео
Тренер Финляндии оконфузился с шуткой про Роналду: «Теперь я выгляжу по-идиотски!»
14:28
Назван капитан сборной России на матч с Намибией
13:19
2
Судья Данченков – о Широкове: «Горбатого могила исправит»
12:52
4
Российского футболиста ударили ножом в Бишкеке
12:39
17
Санчо не хотел переходить в «Краснодар» и в итоге остался без клуба
11:50
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+