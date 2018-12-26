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Миралем Пьянич
Главные новости
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
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Все новости
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
10
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
2
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
1
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
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Только два игрока забили за «Зенит» с замены больше, чем Ерохин
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Начало матча «Тоттенхэм» – «Милан» отложено
22:29
Ещенко: «Матчи с Ираном и Ираком необходимы всему российскому футболу»
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22:22
Фото
Определен лучший вратарь сезона топ-5 лиг Европы по сухим матчам
22:16
Футболистка сборной России рассказала, что у нее во время выступления в США «поехала крыша»
3
22:07
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Определен самый быстрый игрок сезона Лиги чемпионов
21:57
В «Баварии» объяснили, почему не купили Холанда у «Боруссии» за 60 миллионов
2
21:51
«Просто уснул дальше». Карасев рассказал, как воспринял землетрясение в Турции
21:43
«Бавария» – «ПСЖ»: стартовые составы на 1/8 финала Лиги чемпионов
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Миралем Пьянич - статьи
#16 | Полузащитник
Имя
Миралем
Фамилия
Пьянич
Состав
Без клуба
Родной город
Тузла
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
2 апреля 1990 (32 года)
Рост
180
Вес
74
Стоимость:
€ 9,50
млн
Статистика
Новости
Статьи
Посты
26.12.2018 09:45
Наш Егоров говорит, что «Ювентус» сильно изменился. Но этого никто не замечает (зря)
Вот его доказательства.
9
26.01.2017 01:15
Ночь кошмаров для топ-клубов. «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» вылетели из кубков (ВИДЕО)
Почти все из этой троицы сегодня уступили, но если поражение миланского клуба удивительным не назовешь, то два других вылета откровенно поразили. «Бомбардир» разбирает ночные кубковые события.
5
13.06.2016 20:55
Испания победила Чехию. Представители УЕФА прокрались на базу сборной России. Дайджест событий дня
Бразилия со скандалом покинула Кубок Америки. Пьянич перешел в «Ювентус». ЦСКА может отдать Панченко в обмен на Ионова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
11.06.2016 21:25
Уэльс и Швейцария выиграли матчи на Евро. Французские стадионы будут охранять системы ПВО. Дайджест событий дня
В Марселе отменили концерт ради сборной России. Коман установил рекорд Франции. Пьянич переходит в «Ювентус». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
01.06.2016 21:33
Россия проиграла Чехии. Черчесов остался без работы. Дайджест событий дня.
ФИФА утвердит новые правила футбола в 2018 году. Моуринью не станет покупать португальцев в «МЮ». Пьянич может стать игроком «Барселоны». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
23
08.05.2016 21:20
Интрига в АПЛ все еще жива. ПСВ – чемпион Нидерландов. Дайджест событий дня
В Самаре проблемы со стадионом. «Атлетико» потерял шансы на победу в Примере. «Ювентус» интересуется Пьяничем. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
01.03.2016 23:15
Широков забил за ЦСКА. «Челси» может купить Пьянича. Дайджест событий дня
Паршивлюк пропустит дерби. Кенеди стал автором самого быстрого гола сезона в АПЛ. «Уфа» и «Терек» вылетели из Кубка России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
12.11.2015 17:49
Элвер Рахимич: «Верю, что Босния окажется на чемпионате Европы»
Тренер столичного ЦСКА и бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы команды Джеко, Ибишевича и Пьянича на попадание в финальный этап чемпионата Европы-2016.
1
26.10.2015 09:00
16-летний голкипер «Милана» и преображение «Ювентуса». Главные события 9-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» оказалась не готова к роли лидера, «Ювентус» наконец-то сыграл без нервов, «Милан» победил с 16-летним вратарем в основе. «Бомбардир» представляет события, которые внесут 9-ый тур Серии А в историю итальянского футбола.
1
25.10.2015 23:55
Ведущий «Динамо» пнул фаната «Спартака». Азар может уйти из «Челси». Дайджест событий дня
Валерия Карпина могут дисквалифицировать, а манчестерское дерби не выявило победителя. «Бомбардир» представляет вам подборку главных событий последнего воскресенья октября.
2
22.10.2015 12:18
Лучший гол 3-го тура ЛЧ. Рейтинг читателей бомбардира
Сауль Ньигес забивает пяткой. Пьянич уверенно реализует штрафной удар. Де Брюйне приносит «Манчестер Сити» победу над «Севильей». «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать самый красивый гол тура в Лиге чемпионов.
1
21.10.2015 11:26
Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича
Миралем Пьянич в нынешнем сезоне круче всех бьет штрафные удары. «Бомбардир» по достоинству оценил его мастерство и представляет подборку голевых подвигов боснийского полузащитника «Ромы».
4
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