Ведущий «Динамо» пнул фаната «Спартака». Азар может уйти из «Челси». Дайджест событий дня

Валерия Карпина могут дисквалифицировать, а манчестерское дерби не выявило победителя. «Бомбардир» представляет вам подборку главных событий последнего воскресенья октября .

Главный тренер «Астон Виллы» Шервуд отправлен в отставку

Английский специалист Тим Шервуд отправлен в отставку с должности главного тренера "Астон Виллы".



Временно исполнять обязанности наставника команды будет Кевин Макдоналд. Из прежнего состава тренерского штаба в клубе остался только Тони Паркс. Рэй Уилкинс, Марк Робсон и Шеймус Брэйди покинули команду вместе с Шервудом.



Напомним, после десяти туров чемпионата Англии, "Астон Вилла", набрав четыре очка, занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитр

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ "Тюмень" - "Торпедо".



"В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина. В рапорте делегата матча "Тюмень" – "Торпедо", который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ван Гаал: «Мне нужно еще больше игроков»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал посетовал, что хочет видеть в нынешнем составе "манкунианцев" еще больше быстрых и креативных игроков.

"Я говорил, что "МЮ" нужны быстрые и креативные футболисты. Вы видели, каких игроков мне купили. Но нужно еще. Думаю, все игроки, которых я хочу видеть в "МЮ", желают перейти в наш клуб. Дело не в желании футболистов, а в клубах, которые их останавливают. Я знаю, что игроки хотят играть в "МЮ", как, впрочем, и в "Ман Сити". Футболисты хотят играть в каждом из этих клубов", - изрек голландец.

Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич - лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

Экс-хавбек "Лиона" и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал игрока "Ромы" Миралема Пьянича лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

"Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго - я покинул "Лион" в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное - практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться - и обязательно все начнет получаться", - заявил бразилец.

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Азар может сменить «Челси» на «ПСЖ»

Лидер лондонского "Челси" Эден Азар может сменить клубную прописку. В услугах бельгийца заинтересован "ПСЖ", который готов отдать за талантливого полузащитника 104 миллиона евро. В случае успешных переговоров Азар станет самым дорогим игроком в истории футбола и будет получать в составе французского клуба 270 тысяч евро в неделю.

Боссы парижан считают, что совершению сделки могут помочь сложные отношения, которые образовались между бельгийцем и главным тренером "Челси" Жозе Моуринью.

«Арсенал» собирается продлить контракт с Венгером до 2019 года

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может продлить контракт с лондонским клубом до 2019 года. В этом крайне заинтересовано руководство "канониров", которое впечатлено результатами, показываемыми "Арсеналом" под руководством 66-летнего француза. Напомним, лондонцы на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Действующее соглашение Венгера с клубом рассчитано до лета 2017 года. Отмечается, что переговоры по новому контракту начнутся только в конце нынешнего сезона.

Ведущий «Динамо» пнул фаната «Спартака»

В перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников "Динамо" и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.



В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

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РФПЛ. ЦСКА сыграл в ничью в Грозном

Лидер чемпионата не смог поразить ворота хозяев "Ахмат Арены", но и свои "размочить" не дал (0:0). В самом статусном матче тура "Спартак" и "Динамо" устроили развеселую перестрелку, которая закончилась победой красно-белых (3:2). А в противоборстве двух представителей России в Лиге Европы "Краснодар" оказался сильнее "Рубина" (2:1).

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АПЛ. Манчестерское дерби завершилось ничьей

Матч на "Олд Траффорд" был крайне напряженным, но с малым количеством опасных моментов. Поэтому итоговый результат вполне закономерен (0:0). Также в ничью завершился матч "Ливерпуля" и "Саутгемптона" (1:1). Это уже третий подряд "распил очков" "красными" после того как их возглавил Юрген Клопп.

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Бундеслига. «Боруссия» отрывается от «Шальке»

"Шмели" из Дортмунда на своем поле разгромили аутсайдеров из "Аугсбурга" (5:1). Тогда как гильзеркирхенцы проиграли воскресшей в последних матчах "Боруссии" их Менхенгладбаха (1:3).

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Примера. «Вильярреал» не смог обыграть аутсайдера

"Вильярреал", который идет в зоне Лиги чемпионов на чужом поле не смог обыграть скромный "Лас-Пальмас" (0:0). "Барселона" таких проблем не испытала, обыграв "Эйбар" (3:1). Хет-триком отметился Луис Суарес, который сегодня праздновал годовщину первого появления на поле в сине-грантовой футболке.

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Серия А. « Рома » выходит в лидеры

"Волки" сегодня в напряженном матче обыграли еще одну команду из верхней части таблицы - "Фиорентину" (2:1). Но самым ярким событием тура стал дебют 16-летнего голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумма. В первой игре вундеркинда "россонери" добились победы над "Сассуоло" (2:1).

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Лига 1. «Марсель» обыграл «Лилль»

Битва двух знаменитых коллективов, которые на старте сезона испытывают явные проблемы с набором очков закончилась победой портовых южан (2:1).

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