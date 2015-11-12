Элвер Рахимич: «Верю, что Босния окажется на чемпионате Европы»

Тренер столичного ЦСКА и бывший игрок сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» оценил шансы команды Джеко, Ибишевича и Пьянича на попадание в финальный этап чемпионата Европы-2016.

– В Боснии в последнее время идет подъем футбола, национальная команда находится в шаге от дебюта на чемпионате Европы. Какие у вас ожидания от предстоящих стыковых игр с Ирландией?

– Да, боснийцы близки к тому, чтобы поехать во Францию на ЧЕ-2016. Сейчас команду ожидает непростое соперничество с Ирландией, ведь наш оппонент на групповой стадии показывал неплохие результаты. Они, например, смогли обыграть Германию. А это говорит само за себя. Но у Боснии посильнее игроки будут, уровень нашего футбола позволяет надеяться на то, что мы станем обладателем билета в финальную часть турнира.

– Ваша команда была ранее близка к выходу на ЧЕ-2012, но в стыковых играх уступила португальцам…

– Мы два подряд отборочных цикла попадали на Португалию: на чемпионат мира в ЮАР и на Евро в Польше и Украине. Согласитесь, что против такой команды у нас было очень мало шансов. А вот сейчас фавориты уже мы, такой шанс упускать уже нельзя.

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– Кого стоит больше всего опасаться в сборной Ирландии?

– Если честно, то я особенно футболистов этой сборной и не знаю. Плюс несколько ключевых исполнителей, один из которых Джон О`Ши, из-за травм не выйдут на поле. Для нас этот будет большим плюсом.

– За счет чего Джеко и компания будут добиваться первой в своей истории поездки на чемпионат Европы?

– Класс наших игроков, особенно линии атаки, является главным козырем. Джеко, Ибишевич, Пьянич – эти парни могут сделать результат в любом противостоянии. Я считаю, что все в их руках.

– Вам не обидно, что когда вы были в национальной команде, то сборная так и не смогла пробиться на крупный турнир. Сейчас вас нет в ней – Босния в шаге от выхода на Евро-2016, являясь фаворитом противостояния.

– Понятно, что всегда хочется побывать на таких крупных турнирах, но мне не обидно. Я провел много матчей за сборную, отдавался ей на все 100 процентов. В мое время Боснии не получилось пробиться на Евро, португальцы нас останавливали в шаге от путевки. Сейчас я очень хочу, чтобы ребята в итоге поехали во Францию и порадовали народ страны, который этого очень хочет и очень ждет.

– За кого-то еще будете переживать в стыковых играх? Может быть, за шведов, украинцев или норвежцев?

– Мне интересна сборная Швеции, так как там играет Понтус Вернблум. Да и симпатичен мне Златан Ибрагимович, который имеет боснийские корни. Переживать будут и за Словению, которой предстоит встретиться с украинцами. Но если честно, то для меня важнее сборная Боснии, а попадут ли остальные на ЧЕ – это без разницы.

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