Лучший гол 3-го тура ЛЧ. Рейтинг читателей бомбардира

Сауль Ньигес забивает пяткой. Пьянич уверенно реализует штрафной удар. Де Брюйне приносит «Манчестер Сити» победу над «Севильей». «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать самый красивый гол тура в Лиге чемпионов.

Сауль Ньигес забивает пяткой. Пьянич уверенно реализует штрафной удар. Де Брюйне приносит "Манчестер Сити" победу над "Севильей". "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать самый красивый гол тура в Лиге чемпионов.

Перед вами подборка лучших голов 3-го тура Лиги чемпионов. Кликайте на стрелку вверх рядом с теми мячами, которые понравились вам больше всего. Количество "плюсов" неограниченно!