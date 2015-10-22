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    Лучший гол 3-го тура ЛЧ. Рейтинг читателей бомбардира


    0
    Голосов: 0
    22.10.2015 12:18
    Сауль Ньигес забивает пяткой. Пьянич уверенно реализует штрафной удар. Де Брюйне приносит «Манчестер Сити» победу над «Севильей». «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать самый красивый гол тура в Лиге чемпионов.

    Сауль Ньигес забивает пяткой. Пьянич уверенно реализует штрафной удар. Де Брюйне приносит "Манчестер Сити" победу над "Севильей". "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать самый красивый гол тура в Лиге чемпионов.

    Перед вами подборка лучших голов 3-го тура Лиги чемпионов. Кликайте на стрелку вверх рядом с теми мячами, которые понравились вам больше всего. Количество "плюсов" неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (1)
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    sihafazatron
    1445532892
    качество видео ужасное! и что-то мне слабо верится,что уже 486 людей поставило лайк голу халка. просто потому,что на этом сайте не бывает столько людей
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