Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Огужан Бербер - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1992 (34), Измир
#13 | Защитник
176 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Истанбулспор
19
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбулспор
0 : 2
16.05.2023
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Истанбулспор
1 : 0
01.05.2023
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
3 : 3
24.04.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Анкарагюджю
3 : 2
08.04.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбулспор
0 : 1
03.04.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
3 : 1
18.03.2023
Истанбулспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Истанбулспор
3 : 0
13.03.2023
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Истанбулспор
2 : 1
05.02.2023
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
0 : 1
02.02.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Истанбулспор
2 : 4
29.01.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
22.01.2023
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбулспор
1 : 1
09.01.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Адана Демирспор
6 : 0
05.01.2023
Истанбулспор
60' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Истанбулспор
2 : 1
28.12.2022
Касымпаша
88' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Галатасарай
2 : 1
25.12.2022
Истанбулспор
80' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Истанбулспор
0 : 1
13.11.2022
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
3 : 2
05.11.2022
Истанбулспор
1' - 66'
90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбулспор
2 : 5
30.10.2022
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Антальяспор
2 : 1
21.10.2022
Истанбулспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 0
16.10.2022
Истанбулспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
1 : 2
08.10.2022
Анкарагюджю
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Карагюмрюк
1 : 2
03.10.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Истанбулспор
2 : 2
17.09.2022
Бешикташ
1' - 60'
Турция. Суперлига, 6 тур
Сивасспор
1 : 1
11.09.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
0 : 1
27.08.2022
Истанбулспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Истанбулспор
0 : 4
22.08.2022
Коньяспор
1' - 60'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.08.2022
Истанбулспор
1' - 67'
Турция. Суперлига, 1 тур
Истанбулспор
0 : 2
05.08.2022
Трабзонспор
1' - 61'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
1
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+