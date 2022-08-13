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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Истанбулспор
Кайсериспор - Истанбулспор: обзор матча 13 августа 2022
Кайсериспор
13.08.2022, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Истанбулспор
4'
М. Кардозу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Истанбулспор
Желтая карточка
Я. Ака
87'
86'
Замена
P. Ebert
️️️️
О. Эрдоган
Замена
Я. Ака
️️️️
М. Кардозу
84'
Замена
М. Пектемек
️️️️
М. Гавранович
83'
76'
Желтая карточка
Д. Аксу
67'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
Замена
Б. Менса
️️️️
А. Бертолаччи
66'
58'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
F. Yazgan
58'
Замена
В. Этеми
️️️️
К. Абазай
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Г. Саздаги
57'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
52'
49'
Желтая карточка
А. Ясар
Желтая карточка
М. Кардозу
32'
ГОЛ! 1:0!
М. Кардозу
Пас отдал
Л. Кароль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
17
Эмрах Бассан
ЦП
25
Гекхан Саздаги
ЦП
6
Онур Булут
ПП
20
Мигел Кардозу
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
13
Огужан Бербер
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
6
Ferhat Yazgan
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Кайсериспор
22
Hayrullah Erkip
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Истанбулспор
50
Майкл Олого
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
3-1-4-1-1
25
Баязит
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
15
Кампаньяро
91
Бертолаччи
17
Бассан
25
Саздаги
6
Булут
20
Кардозу
19
Гавранович
4-2-4
1
Йенсен
21
Есиль
23
Эрдоган
3
Аксу
13
Бербер
6
57
Кабасакал
9
Йылмаз
11
Топалли
66
Ясар
77
Абазай
91
Бертолаччи
43
Менса
43
Менса
91
Бертолаччи
20
Кардозу
79
Ака
79
Ака
20
Кардозу
19
Гавранович
9
Пектемек
9
Пектемек
19
Гавранович
25
Саздаги
28
Дживелек
28
Дживелек
25
Саздаги
77
Абазай
72
Этеми
72
Этеми
77
Абазай
6
24
Сарикайя
24
Сарикайя
6
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
23
Эрдоган
87
87
23
Эрдоган
Остались в запасе
Кайсериспор
Истанбулспор
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
22
Hayrullah Erkip
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
1
Дженк Генен
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Остались в запасе
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Истанбулспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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