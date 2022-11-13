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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Хатайспор
Истанбулспор - Хатайспор: обзор матча 13 ноября 2022
Истанбулспор
13.11.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 14 тур
0 : 1
Завершен
Хатайспор
24'
А. Эль-Кааби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Хатайспор
90'
+2
Желтая карточка
М. Буджемаа
Желтая карточка
P. Ebert
88'
88'
Замена
К. Варга
️️️️
З. Луиш
Замена
К. Абазай
️️️️
М. Кабасакал
81'
79'
Желтая карточка
Р. Абид
Желтая карточка
М. Олого
76'
74'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Рибейру
74'
Замена
М. Чагыран
️️️️
О. Эргюн
69'
Желтая карточка
О. Эргюн
Замена
P. Ebert
️️️️
О. Эрдоган
63'
63'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
К. Канак
42'
Желтая карточка
А. Эль-Кааби
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
Э. Рроца
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
13
Огужан Бербер
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
77
Кристал Абазай
ПВ
66
Али Ясар
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
8
Мехди Буджемаа
ОП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Йенсен
21
Есиль
3
Аксу
23
Эрдоган
50
Олого
13
Бербер
57
Кабасакал
72
Этеми
23
Рроца
11
Топалли
9
Йылмаз
3-1-4-2
1
Кардешлер
15
Йылмаз
53
Оксюз
3
Адекугбе
4
Эргюн
22
Черекчи
14
Абид
20
Рибейру
26
Канак
9
Эль-Кааби
29
Зе Луиш
57
Кабасакал
77
Абазай
77
Абазай
57
Кабасакал
23
Эрдоган
87
87
23
Эрдоган
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Буджемаа
20
Рибейру
26
Канак
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
26
Канак
4
Эргюн
6
Чагыран
6
Чагыран
4
Эргюн
29
Зе Луиш
7
Варга
7
Варга
29
Зе Луиш
Остались в запасе
Истанбулспор
Хатайспор
59
Альп Арда
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
44
Юсуф Эзер
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Вефа Темель
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Истанбулспор - Хатайспор
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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