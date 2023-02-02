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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Истанбулспор
Коньяспор - Истанбулспор: обзор матча 02 февраля 2023
Коньяспор
02.02.2023, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Истанбулспор
67'
Д. Карайел (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Истанбулспор
Желтая карточка
К. Михаляк
90'
+8
90'
+6
Желтая карточка
Д. Духани
85'
Желтая карточка
О. Эрдоган
80'
Замена
А. Мехремич
️️️️
Э. Рроца
80'
Замена
В. Темель
️️️️
М. Ба
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Э. Чекичи
74'
67'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Карайел
67'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
Э. Эзе
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Пас
60'
Замена
Д. Карайел
️️️️
А. Огуз
60'
Замена
Д. Павичич
️️️️
Р. Мурич
46'
4'
Желтая карточка
Э. Эзе
Желтая карточка
Б. Пас
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Истанбулспор
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
90
Эмека Эзе
ЦФ
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
4-1-1-4
23
Сехич
12
Гильерме
2
Огуз
4
Демирбаг
5
Кальво
8
Пас
6
Дикмен
8
Чекичи
92
Диуф
11
Мурич
77
Михаляк
3-1-2-2-1
23
Эрдоган
21
Есиль
3
Аксу
12
Ба
21
Духани
24
Сарикайя
23
Рроца
72
Этеми
90
Эзе
2
Огуз
90
Карайел
90
Карайел
2
Огуз
8
Пас
35
Улджын
35
Улджын
8
Пас
11
Мурич
24
Павичич
24
Павичич
11
Мурич
8
Чекичи
9
Икпеазу
9
Икпеазу
8
Чекичи
23
Рроца
88
Мехремич
88
Мехремич
23
Рроца
12
Ба
8
Темель
8
Темель
12
Ба
90
Эзе
11
Топалли
11
Топалли
90
Эзе
Остались в запасе
Коньяспор
Истанбулспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
Главный тренер
Ильхан Палут
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЛВ
88
Ахмет Карадемир
ПВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Коньяспор - Истанбулспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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