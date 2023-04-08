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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Истанбулспор
Анкарагюджю - Истанбулспор: обзор матча 08 апреля 2023
Анкарагюджю
08.04.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
3 : 2
Завершен
Истанбулспор
10'
А. Соу
24'
Л. Диак
53'
А. Соу
47'
К. Шен
55'
Д. Эйнга-Локило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анкарагюджю - Истанбулспор
Замена
Х. Али Калдырым
️️️️
Т. Антальялы
89'
86'
Замена
Э. Эрсой
️️️️
Д. Аксу
86'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Д. Эйнга-Локило
Желтая карточка
Т. Антальялы
84'
77'
Желтая карточка
М. Ба
Замена
А. Джоканович
️️️️
Э. Килинк
75'
Замена
С. Кициу
️️️️
Ф. Узюм
75'
74'
Желтая карточка
М. Есиль
64'
Замена
С. Дели
️️️️
М. Сарикайя
64'
Замена
О. Эргюн
️️️️
К. Шен
55'
ГОЛ! 3:2!
Д. Эйнга-Локило
ГОЛ! 3:1!
А. Соу
Пас отдал
Т. Антальялы
53'
Замена
Милсон
️️️️
А. Хадзийованнис
52'
Замена
А. Канкая
️️️️
Г. Жахид
52'
51'
Желтая карточка
М. Сарикайя
47'
ГОЛ! 2:1!
К. Шен
Пас отдал
Э. Эзе
28'
Желтая карточка
В. Этеми
ГОЛ! 2:0!
Л. Диак
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Соу
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
9
Али Соу
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Милсон
ЛВ
16
Андрей Джоканович
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Педринью
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Истанбулспор
1
Ахмет Киванч
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
4
Онур Эргюн
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
3-2-3-2
23
Аккан
26
Радакович
18
Муякич
23
Ганоушек
25
Диак
14
Антальялы
88
Узюм
11
Жахид
7
Хадзийованнис
9
Соу
11
Килинк
4-1-2-2-1
59
Арда
21
Духани
23
Эрдоган
21
Есиль
3
Аксу
12
Ба
24
Сарикайя
16
Шен
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
90
Эзе
14
Антальялы
33
Али Калдырым
33
Али Калдырым
14
Антальялы
88
Узюм
70
Кициу
70
Кициу
88
Узюм
11
Килинк
16
Джоканович
16
Джоканович
11
Килинк
11
Жахид
6
Канкая
6
Канкая
11
Жахид
7
Хадзийованнис
7
Милсон
7
Милсон
7
Хадзийованнис
24
Сарикайя
15
Дели
15
Дели
24
Сарикайя
3
Аксу
5
Эрсой
5
Эрсой
3
Аксу
16
Шен
4
Эргюн
4
Эргюн
16
Шен
98
Эйнга-Локило
34
Лосаж
34
Лосаж
98
Эйнга-Локило
Остались в запасе
Анкарагюджю
Истанбулспор
13
Бахадир Гюндердю
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Педринью
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
1
Ахмет Киванч
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Педринью
АП
14
Бевик Муссити-Око
ЦФ
80
Sitki Ferdi Imdat
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Анкарагюджю - Истанбулспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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2025.08.10 14:26
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«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
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