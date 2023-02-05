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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Аланьяспор
Истанбулспор - Аланьяспор: обзор матча 05 февраля 2023
Истанбулспор
05.02.2023, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Аланьяспор
67'
В. Этеми
77'
Э. Каан Гюлтекин
71'
И. Кавалейру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Аланьяспор
Замена
А. Ясар
️️️️
Д. Аксу
88'
Замена
А. Мехремич
️️️️
М. Сарикайя
84'
82'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Э. Караджа
81'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
И. Кавалейру
Замена
С. Гури
️️️️
Д. Эйнга-Локило
78'
ГОЛ! 2:1!
Э. Каан Гюлтекин
77'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
77'
71'
ГОЛ! 1:1!
И. Кавалейру
Пас отдал
Э. Караджа
68'
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
Ю. Эздемир
68'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
И. Думбия
68'
Замена
О. Айдын
️️️️
З. Ферхат
ГОЛ! 1:0!
В. Этеми
Пас отдал
Э. Рроца
67'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
М. Ба
43'
Желтая карточка
Э. Рроца
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
8
Иван Кавалейру
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
8
Вефа Темель
АП
11
Сидрит Гури
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
20
Умут Гюнеш
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Йенсен
3
Аксу
23
Эрдоган
21
Есиль
12
Ба
21
Духани
24
Сарикайя
72
Этеми
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
19
Гюлтекин
2-3-2-1-2
31
Рунарссон
23
Байир
29
Балковец
8
Фер
88
Эздемир
8
Думбия
8
Ферхат
11
Лусамба
8
Иван Кавалейру
19
Хассан
7
Караджа
3
Аксу
66
Ясар
66
Ясар
3
Аксу
24
Сарикайя
88
Мехремич
88
Мехремич
24
Сарикайя
12
Ба
34
Лосаж
34
Лосаж
12
Ба
98
Эйнга-Локило
11
Гури
11
Гури
98
Эйнга-Локило
19
Гюлтекин
11
Топалли
11
Топалли
19
Гюлтекин
8
Думбия
20
Гюнеш
20
Гюнеш
8
Думбия
8
Ферхат
70
Айдын
70
Айдын
8
Ферхат
88
Эздемир
21
Кандеяш
21
Кандеяш
88
Эздемир
7
Караджа
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
7
Караджа
8
Иван Кавалейру
9
Эдуарду
9
Эдуарду
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Истанбулспор
Аланьяспор
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
13
Огужан Бербер
ПЗ
5
Эслем Озтюрк
ЦП
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
20
Фатих Аксой
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Истанбулспор - Аланьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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