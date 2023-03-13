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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Сивасспор
Истанбулспор - Сивасспор: обзор матча 13 марта 2023
Истанбулспор
13.03.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Сивасспор
7'
В. Этеми (П)
59'
Д. Духани
88'
Д. Эйнга-Локило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Сивасспор
90'
+4
Желтая карточка
С. Саис
89'
Замена
А. Муса
️️️️
Х. Харисис
ГОЛ! 3:0!
Д. Эйнга-Локило
88'
Замена
Ф. Лосаж
️️️️
Э. Эзе
86'
80'
Вторая желтая
М. Градель
80'
Желтая карточка
М. Градель
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
В. Этеми
75'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Ба
70'
Желтая карточка
Д. Эйнга-Локило
66'
60'
Замена
Х. Арслан
️️️️
А. Окюмюш
ГОЛ! 2:0!
Д. Духани
Пас отдал
Д. Эйнга-Локило
59'
Желтая карточка
М. Ба
53'
46'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
Ф. Ульвестад
46'
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
Л. Джеймс
46'
Замена
С. Саис
️️️️
К. Н'Жи
Замена
В. Велиу
️️️️
Э. Рроца
46'
35'
Желтая карточка
С. Камара
Желтая карточка
О. Эрдоган
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Этеми
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
21
Демеако Духани
ЦП
23
Эдуарт Рроца
АП
90
Эмека Эзе
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
23
Алааддин Окюмюш
ПЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Йенсен
3
Аксу
23
Эрдоган
21
Есиль
12
Ба
24
Сарикайя
21
Духани
72
Этеми
23
Рроца
98
Эйнга-Локило
90
Эзе
4-1-3-1-1
35
Вурал
23
Окюмюш
6
Гутас
14
Камара
58
Эрдал
6
Кейта
6
Ульвестад
10
Градель
8
Харисис
9
Н'Жи
90
Джеймс
12
Ба
4
Эргюн
4
Эргюн
12
Ба
90
Эзе
34
Лосаж
34
Лосаж
90
Эзе
23
Рроца
7
Велиу
7
Велиу
23
Рроца
72
Этеми
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
72
Этеми
23
Окюмюш
37
Арслан
37
Арслан
23
Окюмюш
8
Харисис
7
Муса
7
Муса
8
Харисис
90
Джеймс
9
Кайседо
9
Кайседо
90
Джеймс
6
Ульвестад
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
6
Ульвестад
9
Н'Жи
14
Саис
14
Саис
9
Н'Жи
Остались в запасе
Истанбулспор
Сивасспор
59
Альп Арда
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Истанбулспор - Сивасспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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