Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Трабзонспор
Истанбулспор - Трабзонспор: обзор матча 05 августа 2022
Истанбулспор
05.08.2022, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 1 тур
0 : 2
Завершен
Трабзонспор
16'
А. Корнелиус
86'
С. Денсвил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Трабзонспор
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
И. Йылмаз
90'
+1
Замена
В. Этеми
️️️️
Ж. Топалли
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:2!
С. Денсвил
Пас отдал
Т. Бакасетас
86'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
А. Омюр
Желтая карточка
Д. Аксу
82'
80'
Замена
Джанини
️️️️
Трезеге
79'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
Э. Вишча
75'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Й. Стригер Ларсен
74'
Желтая карточка
М. Сиопис
Замена
P. Ebert
️️️️
К. Абазай
69'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
61'
Замена
М. Сарикайя
️️️️
F. Yazgan
61'
49'
Желтая карточка
Трезеге
Желтая карточка
F. Yazgan
45'
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Корнелиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
6
Ferhat Yazgan
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Истанбулспор
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
4-2-4
1
Йенсен
3
Аксу
23
Эрдоган
21
Есиль
13
Бербер
57
Кабасакал
6
66
Ясар
77
Абазай
9
Йылмаз
11
Топалли
3-3-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
14
Уго
17
Эльмали
33
Омюр
6
Сиопис
24
Токез
10
Вишча
9
Бакасетас
7
Трезеге
14
Корнелиус
11
Топалли
72
Этеми
72
Этеми
11
Топалли
6
24
Сарикайя
24
Сарикайя
6
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
77
Абазай
87
87
77
Абазай
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
17
Стригер Ларсен
4
Денсвил
4
Денсвил
17
Стригер Ларсен
33
Омюр
3
Эздемир
3
Эздемир
33
Омюр
10
Вишча
17
Куасси
17
Куасси
10
Вишча
7
Трезеге
21
Джанини
21
Джанини
7
Трезеге
Остались в запасе
Истанбулспор
Трабзонспор
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
40
Marin Ljubić
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
54
Таха Тепе
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Истанбулспор - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
Новости команд
Все
Истанбулспор
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Юран – после 0:0 в 1-м матче в новой команде: «Начинаем разрывать первый турецкий дивизион»
2025.08.10 14:26
1
«Фенербахче» – «Истанбулспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:24
«Галатасарай» – «Истанбулспор»: прогноз на матч 22 тура Суперлиги Турции, 25 января
2024.01.24 15:29
Скандал в чемпионате Турции: команда ушла с поля из-за судейского решения
2023.12.19 23:59
2
Чудовищный промах Икарди: не попал в полупустые ворота после паса с пенальти
2023.09.27 09:00
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+