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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Истанбулспор
Сивасспор - Истанбулспор: обзор матча 11 сентября 2022
Сивасспор
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Истанбулспор
80'
Ф. Ульвестад
64'
В. Этеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Истанбулспор
90'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
Замена
К. Ангильский
️️️️
М. Градель
83'
81'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
Ж. Топалли
81'
Замена
P. Ebert
️️️️
В. Этеми
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ульвестад
80'
79'
Желтая карточка
М. Кабасакал
Замена
Х. Арслан
️️️️
Х. Харисис
76'
75'
Желтая карточка
В. Этеми
Желтая карточка
Р. Ялчин
75'
69'
Желтая карточка
Ж. Топалли
68'
Замена
С. Гури
️️️️
И. Йылмаз
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Этеми
Пас отдал
О. Эрдоган
Замена
А. Муса
️️️️
К. Н'Жи
62'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
З. Эрдал
46'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
4-3-1-2
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
58
Эрдал
7
Палули
6
Ульвестад
8
Харисис
10
Градель
9
Н'Жи
9
Ятабаре
91
Саба
4-2-1-3
1
Йенсен
21
Есиль
13
Бербер
3
Аксу
23
Эрдоган
24
Сарикайя
57
Кабасакал
72
Этеми
9
Йылмаз
11
Топалли
66
Ясар
58
Эрдал
6
Ялчин
6
Ялчин
58
Эрдал
8
Харисис
37
Арслан
37
Арслан
8
Харисис
9
Н'Жи
7
Муса
7
Муса
9
Н'Жи
10
Градель
19
Ангильский
19
Ангильский
10
Градель
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
72
Этеми
87
87
72
Этеми
11
Топалли
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
11
Топалли
9
Йылмаз
11
Гури
11
Гури
9
Йылмаз
Остались в запасе
Сивасспор
Истанбулспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
94
Каан Онаран
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
11
Алдин Цайич
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Сивасспор - Истанбулспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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