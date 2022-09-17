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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Бешикташ
Истанбулспор - Бешикташ: обзор матча 17 сентября 2022
Истанбулспор
17.09.2022, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Бешикташ
26'
Э. Дестаноглу (АГ)
86'
А. Ясар
8'
Д. Н'Куду
39'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Бешикташ
90'
+4
Желтая карточка
Н. Редмонд
ГОЛ! 2:2!
А. Ясар
86'
84'
Желтая карточка
Велинтон
Замена
А. Цайич
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
82'
Замена
С. Гури
️️️️
И. Йылмаз
82'
79'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Мюлека
69'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Замена
Р. Овусу
️️️️
Ж. Топалли
60'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
60'
50'
Замена
Велинтон
️️️️
Т. Санук
50'
Замена
Т. Бингель
️️️️
В. Розье
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Н'Куду
Желтая карточка
М. Кабасакал
45'
+4
Замена
А. Мехремич
️️️️
М. Есиль
44'
39'
ГОЛ! 1:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Ж. Фернандеш
30'
Желтая карточка
Соуза
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Дестаноглу
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Куду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
57
Мелих Кабасакал
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
41
Огужан Акгюн
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-2-4
1
Йенсен
23
Эрдоган
3
Аксу
13
Бербер
21
Есиль
57
Кабасакал
24
Сарикайя
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
11
Топалли
66
Ясар
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
5
Санук
29
Сайсс
26
Масуаку
48
Учан
5
Соуза
83
Фернандеш
14
Н'Куду
11
Мюлека
9
Вегхорст
21
Есиль
88
Мехремич
88
Мехремич
21
Есиль
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
19
Гюлтекин
11
Цайич
11
Цайич
19
Гюлтекин
11
Топалли
24
Овусу
24
Овусу
11
Топалли
9
Йылмаз
11
Гури
11
Гури
9
Йылмаз
19
Розье
75
Бингель
75
Бингель
19
Розье
5
Санук
23
Велинтон
23
Велинтон
5
Санук
14
Н'Куду
27
Редмонд
27
Редмонд
14
Н'Куду
11
Мюлека
23
Тосун
23
Тосун
11
Мюлека
Остались в запасе
Истанбулспор
Бешикташ
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
41
Огужан Акгюн
ЛВ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Истанбулспор - Бешикташ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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