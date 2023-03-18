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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбулспор
Бешикташ - Истанбулспор: обзор матча 18 марта 2023
Бешикташ
18.03.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Истанбулспор
42'
Д. Тосун
56'
В. Абубакар
90+3'
Н. Редмонд
70'
Д. Эйнга-Локило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Истанбулспор
ГОЛ! 3:1!
Н. Редмонд
90'
+3
84'
Замена
М. Олого
️️️️
Д. Эйнга-Локило
84'
Замена
О. Эргюн
️️️️
М. Сарикайя
Замена
Т. Бингель
️️️️
Д. Тосун
83'
Замена
Р. Сайсс
️️️️
Т. Санук
83'
76'
Желтая карточка
Д. Духани
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Эйнга-Локило
Пас отдал
В. Этеми
69'
Замена
А. Мехремич
️️️️
М. Есиль
63'
Замена
О. Бербер
️️️️
Э. Эзе
63'
Замена
К. Шен
️️️️
Ф. Лосаж
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Р. Геззаль
63'
Замена
А. Максим
️️️️
С. Учан
63'
ГОЛ! 2:0!
В. Абубакар
Пас отдал
Д. Тосун
56'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Аксу
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
Р. Геззаль
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Онур Булут
ПП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
21
Демеако Духани
ПЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
12
Махамаду Ба
ОП
34
Флорьян Лосаж
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
90
Эмека Эзе
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
4
Онур Эргюн
ОП
16
Керем Шен
ЦП
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
3-5-2
34
Гюнок
26
Масуаку
25
Колли
5
Санук
8
Хаджиахметович
18
Геззаль
48
Учан
83
Фернандеш
6
Булут
9
Абубакар
23
Тосун
4-1-2-2-1
1
Йенсен
21
Духани
21
Есиль
15
Дели
3
Аксу
12
Ба
34
Лосаж
24
Сарикайя
98
Эйнга-Локило
72
Этеми
90
Эзе
23
Тосун
75
Бингель
75
Бингель
23
Тосун
5
Санук
29
Сайсс
29
Сайсс
5
Санук
48
Учан
44
Максим
44
Максим
48
Учан
18
Геззаль
27
Редмонд
27
Редмонд
18
Геззаль
21
Есиль
88
Мехремич
88
Мехремич
21
Есиль
98
Эйнга-Локило
50
Олого
50
Олого
98
Эйнга-Локило
90
Эзе
13
Бербер
13
Бербер
90
Эзе
24
Сарикайя
4
Эргюн
4
Эргюн
24
Сарикайя
34
Лосаж
16
Шен
16
Шен
34
Лосаж
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбулспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
22
Беркай Вардар
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЛЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Бешикташ - Истанбулспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
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