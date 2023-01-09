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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Газиантеп
Истанбулспор - Газиантеп: обзор матча 09 января 2023
Истанбулспор
09.01.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Газиантеп
90+12'
В. Этеми (П)
38'
М. Евтович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Газиантеп
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Этеми
90'
+12
90'
+10
Желтая карточка
М. Эскихеллак
90'
+9
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
А. Сагаль
Замена
А. Мехремич
️️️️
Ж. Топалли
89'
88'
Замена
А. Тошка
️️️️
Э. Эрсой
88'
Замена
О. Бабуску
️️️️
Ф. Соялп
Желтая карточка
И. Йылмаз
87'
81'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
В. Велиу
Замена
A. Cajic
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
69'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Евтович
Пас отдал
Ф. Соялп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЛЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
57
Мелих Кабасакал
ОП
21
Демеако Духани
ЦП
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
7
Вальмир Велиу
ЛВ
8
Марко Евтович
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
88
Ади Мехремич
ЦЗ
66
Али Ясар
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
44
Юсуф Эзер
ЛВ
11
Aldin Cajic
ЦП
8
Вефа Темель
АП
77
Каган Багыш
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
10
Лука Станковски
ЦП
30
Онурхан Бабуску
АП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
3-1-2-1-3
1
Йенсен
3
Аксу
21
Есиль
23
Эрдоган
57
Кабасакал
21
Духани
24
Сарикайя
72
Этеми
19
Гюлтекин
11
Топалли
9
Йылмаз
4-3-1-2
19
Гювенк
3
Джилободжи
5
Эрсой
70
Кициу
3
8
Евтович
8
Соялп
21
Меркель
7
Велиу
25
Фигейредо
28
Сагаль
11
Топалли
88
Мехремич
88
Мехремич
11
Топалли
19
Гюлтекин
11
11
19
Гюлтекин
28
Сагаль
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
28
Сагаль
5
Эрсой
14
Тошка
14
Тошка
5
Эрсой
8
Соялп
30
Бабуску
30
Бабуску
8
Соялп
7
Велиу
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
7
Велиу
Остались в запасе
Истанбулспор
Газиантеп
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
77
Каган Багыш
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
27
Бурак Бозан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
66
Али Ясар
ЦЗ
50
Майкл Олого
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ПЗ
8
Вефа Темель
АП
44
Юсуф Эзер
ЛВ
77
Каган Багыш
ПВ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Омюрджан Артан
ПЗ
10
Лука Станковски
ЦП
11
Мирза Джихан
ЛВ
Статистика матча Истанбулспор - Газиантеп
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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