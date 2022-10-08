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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбулспор - Анкарагюджю
Истанбулспор - Анкарагюджю: обзор матча 08 октября 2022
Истанбулспор
08.10.2022, суббота, 14:30
Турция. Суперлига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Анкарагюджю
55'
В. Этеми
16'
Э. Килинк
90+2'
А. Соу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбулспор - Анкарагюджю
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Соу
Пас отдал
Хесе
90'
Замена
Б. Гюндердю
️️️️
Г. Аккан
87'
Желтая карточка
Я. Гюрелер
80'
Желтая карточка
Пепе
Замена
С. Гури
️️️️
И. Йылмаз
77'
Замена
А. Цайич
️️️️
Э. Рроца
77'
76'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Педринью
76'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Г. Беридзе
66'
Замена
Хесе
️️️️
Э. Килинк
Замена
М. Кабасакал
️️️️
А. Мехремич
62'
ГОЛ! 1:1!
В. Этеми
55'
46'
Замена
Пепе
️️️️
Т. Антальялы
Желтая карточка
В. Этеми
29'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Килинк
Пас отдал
Т. Антальялы
Желтая карточка
М. Сарикайя
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
3
Духан Аксу
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
23
Эдуарт Рроца
ЦФ
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
77
Огюз Джейлан
ПЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
24
Кевин Малку
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
88
Пепе
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Йенсен
88
Мехремич
13
Бербер
3
Аксу
21
Есиль
23
Эрдоган
24
Сарикайя
72
Этеми
23
Рроца
11
Топалли
9
Йылмаз
4-2-2-2
23
Аккан
77
Джейлан
26
Радакович
18
Муякич
17
Гюрелер
38
Чигерчи
14
Антальялы
8
Педринью
7
Беридзе
11
Килинк
9
Соу
88
Мехремич
57
Кабасакал
57
Кабасакал
88
Мехремич
23
Рроца
11
Цайич
11
Цайич
23
Рроца
9
Йылмаз
11
Гури
11
Гури
9
Йылмаз
23
Аккан
13
Гюндердю
13
Гюндердю
23
Аккан
8
Педринью
11
Жахид
11
Жахид
8
Педринью
14
Антальялы
88
Пепе
88
Пепе
14
Антальялы
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
11
Килинк
10
Хесе
10
Хесе
11
Килинк
Остались в запасе
Истанбулспор
Анкарагюджю
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
24
Раймонд Овусу
ЦФ
66
Али Ясар
ЦФ
87
Patrick Ebert
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Остались в запасе
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
18
Сахверди Четин
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Истанбулспор - Анкарагюджю
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Нечми Кадиоглу
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