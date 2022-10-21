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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбулспор
Антальяспор - Истанбулспор: обзор матча 21 октября 2022
Антальяспор
21.10.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Истанбулспор
45+2'
Фернандо
90+10'
К. Люиндама
26'
А. Мехремич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Истанбулспор
ГОЛ! 2:1!
К. Люиндама
90'
+10
90'
+5
Желтая карточка
М. Сарикайя
Замена
В. Сары
️️️️
О. Топрак
90'
+1
89'
Желтая карточка
О. Эрдоган
78'
Замена
К. Багыш
️️️️
О. Бербер
78'
Замена
И. Йылмаз
️️️️
Э. Каан Гюлтекин
Замена
Г. Байракдар
️️️️
С. Ларссон
76'
Замена
С. Айдогду
️️️️
У. Акыйол
76'
71'
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
У. Гаша
68'
65'
Замена
Д. Аксу
️️️️
А. Ясар
65'
Замена
М. Кабасакал
️️️️
Ж. Топалли
Желтая карточка
С. Ларссон
64'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ш. Накадзима
63'
61'
Вторая желтая
Э. Рроца
56'
Замена
A. Dijlan Aydin
️️️️
В. Этеми
50'
Желтая карточка
Э. Рроца
Замена
У. Гаша
️️️️
З. Гюмюш
46'
ГОЛ! 1:1!
Фернандо
45'
+2
45'
Желтая карточка
М. Есиль
Желтая карточка
Х. Райт
33'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Мехремич
Пас отдал
Э. Каан Гюлтекин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
88
Ади Мехремич
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
23
Эдуарт Рроца
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
4-1-3-2
1
Уйсал
77
Вурал
27
Люиндама
21
Топрак
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
11
Гюмюш
8
Ларссон
10
Накадзима
11
Райт
4-1-1-4
1
Йенсен
88
Мехремич
13
Бербер
23
Эрдоган
21
Есиль
24
Сарикайя
72
Этеми
19
Гюлтекин
23
Рроца
11
Топалли
66
Ясар
21
Топрак
89
Сары
89
Сары
21
Топрак
19
Акыйол
8
Айдогду
8
Айдогду
19
Акыйол
8
Ларссон
17
Байракдар
17
Байракдар
8
Ларссон
11
Гюмюш
27
Гаша
27
Гаша
11
Гюмюш
10
Накадзима
4
Адриано
4
Адриано
10
Накадзима
66
Ясар
3
Аксу
3
Аксу
66
Ясар
72
Этеми
8
8
72
Этеми
11
Топалли
57
Кабасакал
57
Кабасакал
11
Топалли
13
Бербер
77
Багыш
77
Багыш
13
Бербер
19
Гюлтекин
9
Йылмаз
9
Йылмаз
19
Гюлтекин
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбулспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
59
Альп Арда
ВР
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
11
Алдин Цайич
ЦП
77
Кристал Абазай
ЦФ
11
Сидрит Гури
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Антальяспор - Истанбулспор
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
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Анталья
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