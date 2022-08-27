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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Истанбулспор
Аланьяспор - Истанбулспор: обзор матча 27 августа 2022
Аланьяспор
27.08.2022, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Истанбулспор
48'
В. Этеми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Истанбулспор
87'
Вторая желтая
К. Абазай
86'
Желтая карточка
К. Абазай
Пенальти не реализован!
Д. Кандеяш
86'
81'
Замена
Э. Каан Гюлтекин
️️️️
В. Этеми
Желтая карточка
Ф. Байир
79'
Замена
Т. Бингель
️️️️
П. Перейра
79'
77'
Замена
A. Dijlan Aydin
️️️️
М. Сарикайя
76'
Желтая карточка
В. Этеми
72'
Замена
К. Абазай
️️️️
И. Йылмаз
71'
Желтая карточка
И. Йылмаз
Желтая карточка
Д. Кандеяш
67'
Замена
О. Айдын
️️️️
З. Ферхат
58'
Замена
И. Думбия
️️️️
Л. Фер
58'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Этеми
Желтая карточка
Л. Фер
46'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
А. Лусамба
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Лерой Фер
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Истанбулспор
1
Давид Йенсен
ВР
3
Духан Аксу
ЦЗ
13
Огужан Бербер
ЦЗ
23
Окан Эрдоган
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
ЦЗ
72
Валон Этеми
ЛВ
24
Муаммер Сарикайя
ЦП
57
Мелих Кабасакал
ЦП
66
Али Ясар
ЦФ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
9
Ибрагим Йылмаз
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Истанбулспор
59
Альп Арда
ВР
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
8
Abdullah Dijlan Aydin
ЦП
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
77
Кристал Абазай
ЦФ
19
Эмир Каан Гюлтекин
ЦФ
2-2-3-1-2
31
Рунарссон
23
Байир
29
Балковец
88
Эздемир
8
Фер
10
Бекироглу
11
Лусамба
8
Ферхат
13
Перейра
9
Эдуарду
21
Кандеяш
4-2-1-3
1
Йенсен
13
Бербер
23
Эрдоган
21
Есиль
3
Аксу
24
Сарикайя
57
Кабасакал
72
Этеми
9
Йылмаз
11
Топалли
66
Ясар
13
Перейра
75
Бингель
75
Бингель
13
Перейра
8
Фер
8
Думбия
8
Думбия
8
Фер
11
Лусамба
20
Гюнеш
20
Гюнеш
11
Лусамба
8
Ферхат
70
Айдын
70
Айдын
8
Ферхат
24
Сарикайя
8
8
24
Сарикайя
9
Йылмаз
77
Абазай
77
Абазай
9
Йылмаз
72
Этеми
19
Гюлтекин
19
Гюлтекин
72
Этеми
Остались в запасе
Аланьяспор
Истанбулспор
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
59
Альп Арда
ВР
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
39
Кайра Эрджияс
ПЗ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Остались в запасе
59
Альп Арда
ВР
26
Mucahit Serbest
ВР
50
Майкл Олого
ЦЗ
77
Каган Багыш
ЦП
11
Алдин Цайич
ЦП
44
Юсуф Эзер
ЦП
87
Patrick Ebert
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Аланьяспор - Истанбулспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Фенербахче
6 : 0
26.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбулспор
1 : 3
17.05.2024
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Трабзонспор
3 : 0
12.05.2024
Истанбулспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Истанбулспор
0 : 1
04.05.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
6 : 0
28.04.2024
Истанбулспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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