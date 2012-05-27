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Ильдар Ахметзянов
Статистика
Ильдар Ахметзянов - статистика
Завершил карьеру
25 ноября 1983 (42)
#77 | Полузащитник
188 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Команда
И
Г
П
Ж
К
КАМАЗ
29
1
1
13
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 49 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
27.05.2012
КАМАЗ
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 48 тур
КАМАЗ
2 : 0
21.05.2012
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 47 тур
Волгарь
1 : 1
15.05.2012
КАМАЗ
1' - 60'
57'
Россия. ФНЛ, 46 тур
КАМАЗ
2 : 1
08.05.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 45 тур
Химки
1 : 0
02.05.2012
КАМАЗ
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 44 тур
КАМАЗ
0 : 0
26.04.2012
Луч
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
КАМАЗ
1 : 0
04.11.2011
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0 : 1
27.10.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Торпедо
2 : 0
24.10.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
КАМАЗ
1 : 1
17.10.2011
Химки
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 33 тур
КАМАЗ
3 : 1
14.10.2011
Факел
1' - 90'
53'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Черноморец
1 : 0
03.10.2011
КАМАЗ
Был в запасе
74'
Россия. ФНЛ, 30 тур
КАМАЗ
0 : 1
25.09.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
1 : 3
22.09.2011
Оренбург
1' - 77'
67'
36'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
3 : 2
15.09.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Динамо Бр
1 : 0
12.09.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
КАМАЗ
2 : 0
01.09.2011
Енисей
42' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
КАМАЗ
1 : 1
29.08.2011
Cибирь
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
КАМАЗ
3 : 1
24.05.2011
Черноморец
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Урал
2 : 3
18.05.2011
КАМАЗ
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
0 : 0
15.05.2011
КАМАЗ
1' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
1 : 2
07.05.2011
Шинник
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
28.04.2011
КАМАЗ
1' - 90'
61'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Cибирь
1 : 1
25.04.2011
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
КАМАЗ
3 : 0
18.04.2011
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
КАМАЗ
0 : 0
07.04.2011
СКА-Хабаровск
1' - 90'
88'
Россия. ФНЛ, 1 тур
КАМАЗ
2 : 0
04.04.2011
Луч
1' - 90'
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