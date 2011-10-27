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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 27 октября 2011
Балтика
27.10.2011, четверг, 20:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
2'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - КАМАЗ
Замена
А. Шляпкин
️️️️
О. Кожанов
Желтая карточка
А. Кобялко
Желтая карточка
М. Попов
Замена
А. Шубладзе
️️️️
В. Крючков
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
33
Александр Кренделев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
22
Манас Жутанов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
85
Попов
3
Плопа
55
Крючков
89
Стоцкий
22
Кузнецов
17
Зюзинс
35
Романович
18
Рафальскис
93
Роденков
8
Сысуев
3-5-2
98
Абакумов
27
Лебамба
13
Хисамов
88
Ганиев
14
Коронов
30
Друзин
23
Бреев
77
Ахметзянов
33
Кренделев
20
Кожанов
22
Кобялко
55
Крючков
88
Шубладзе
88
Шубладзе
55
Крючков
20
Кожанов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
20
Кожанов
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
22
Манас Жутанов
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
1
Денис Вавилин
ВР
11
Марат Сагиров
ЛП
14
Михаил Пименов
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
17
Иван Завалий
ЦФ
1
Алексей Рогачев
ВР
44
Антон Козлов
ЦП
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Остались в запасе
22
Манас Жутанов
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
1
Денис Вавилин
ВР
11
Марат Сагиров
ЛП
14
Михаил Пименов
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
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Балтика
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