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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - КАМАЗ
Урал - КАМАЗ: обзор матча 18 мая 2011
Урал
18.05.2011, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 3
Завершен
КАМАЗ
64'
А. Заболотный
82'
В. Рыков (АГ)
20'
А. Кобялко
34'
А. Кобялко
70'
И. Коронов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - КАМАЗ
+3
Желтая карточка
Д. Вавилин
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
С. Сердюков
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
Д. Тумасян
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
В. Рыков
Замена
М. Гараев
️️️️
И. Коронов
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
Замена
Р. Мустафин
️️️️
С. Бреев
ГОЛ с пенальти! 1:3!
И. Коронов
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
ГОЛ! 1:2!
А. Заболотный
Замена
А. Бочков
️️️️
С. Рашевский
Замена
А. Заболотный
️️️️
П. Сикимич
ГОЛ! 0:2!
А. Кобялко
Желтая карточка
И. Ахметзянов
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Кобялко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
КАМАЗ
1
Денис Вавилин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Андрей Бочков
ОП
91
Антон Заболотный
ЦФ
КАМАЗ
24
Марат Гараев
ЦП
11
Рифат Мустафин
ЦП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
4-4-1-1
22
Кот
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
7
Данцев
11
Петрович
27
Шатов
58
Рашевский
14
Семакин
16
Ставпец
81
Сикимич
4-5-1
1
Вавилин
44
Рыков
33
Путилин
13
Хисамов
88
Ганиев
14
Коронов
23
Бреев
30
Друзин
77
Ахметзянов
11
Сагиров
22
Кобялко
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
58
Рашевский
25
Бочков
25
Бочков
58
Рашевский
81
Сикимич
91
Заболотный
91
Заболотный
81
Сикимич
14
Коронов
24
Гараев
24
Гараев
14
Коронов
23
Бреев
11
Мустафин
11
Мустафин
23
Бреев
30
Друзин
29
Сердюков
29
Сердюков
30
Друзин
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
Остались в запасе
Урал
КАМАЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Урал - КАМАЗ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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