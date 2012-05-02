Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - КАМАЗ
Химки - КАМАЗ: обзор матча 02 мая 2012
Химки
02.05.2012, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, группа B, 45 тур
1 : 0
Завершен
КАМАЗ
78'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - КАМАЗ
Замена
И. Ахметзянов
️️️️
С. Бреев
Желтая карточка
А. Пискунов
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
Вторая желтая
Д. Мицейка
Замена
Д. Рыжов
️️️️
В. Воскобойников
Желтая карточка
Д. Мицейка
Замена
Х. Мамтов
️️️️
С. Скобляков
Замена
С. Дебле
️️️️
Р. Мавлетдинов
Желтая карточка
Р. Мавлетдинов
Желтая карточка
В. Шумейко
Желтая карточка
С. Бреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
25
Артур Нигматуллин
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
12
Сергей Ефимов
ЦЗ
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
13
Алексей Шляпкин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
29
Сергей Сердюков
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
8
Серж Дебле
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
87
Артур Едигарян
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
16
Александр Антонюк
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
3-2-3-1-1
25
Нигматуллин
6
Шумейко
12
Ефимов
16
Мицейка
55
Скобляков
13
Тимофеев
22
Кузнецов
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
77
Романенко
9
Воскобойников
4-3-3
98
Абакумов
27
Лебамба
66
Жестоков
13
Хисамов
5
Пискунов
14
Коронов
23
Бреев
13
Шляпкин
9
Лукьянов
22
Кобялко
29
Сердюков
14
Мавлетдинов
8
Дебле
8
Дебле
14
Мавлетдинов
9
Воскобойников
63
Рыжов
63
Рыжов
9
Воскобойников
55
Скобляков
9
Мамтов
9
Мамтов
55
Скобляков
23
Бреев
77
Ахметзянов
77
Ахметзянов
23
Бреев
Остались в запасе
Химки
КАМАЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
87
Артур Едигарян
ЦП
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
11
Марат Сагиров
ЛП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
15
Александр Каракин
ЦЗ
26
Владимир Сулейманов
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
87
Артур Едигарян
ЦП
Остались в запасе
46
Егор Лунев
ВР
16
Максим Шоркин
ЦЗ
8
Артемий Малеев
АП
11
Марат Сагиров
ЛП
16
Александр Антонюк
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Химки - КАМАЗ
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Новые Химки
Новости команд
Все
Химки
КАМАЗ
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
«Велес» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 ноября 2026
9 ноября
«КАМАЗ» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «КАМАЗа» и «Торпедо» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева совершил героический камбэк
24 октября
1
«Арсенал» – «КАМАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+