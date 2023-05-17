Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Оркун Эздемир - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1995 (31), Карс
#13 | Вратарь
Турция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Умраниеспор
20
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.05.2023
Умраниеспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 33 тур
Умраниеспор
4 : 1
07.05.2023
Сивасспор
1' - 90'
45'
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 0
28.04.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Умраниеспор
0 : 2
22.04.2023
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Кайсериспор
3 : 1
10.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Умраниеспор
2 : 2
02.04.2023
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Касымпаша
1 : 1
18.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Трабзонспор
1 : 2
04.03.2023
Умраниеспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Умраниеспор
1 : 1
26.02.2023
Адана Демирспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
3 : 2
01.02.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
3 : 2
28.01.2023
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Умраниеспор
1 : 2
23.01.2023
Фенербахче
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Умраниеспор
0 : 2
15.01.2023
Истанбулспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Гиресунспор
0 : 1
08.01.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Умраниеспор
2 : 2
03.01.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Анкарагюджю
1 : 2
27.12.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Умраниеспор
1 : 3
23.12.2022
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Сивасспор
2 : 2
12.11.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Умраниеспор
3 : 1
04.11.2022
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Бешикташ
5 : 2
30.10.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Умраниеспор
1 : 3
22.10.2022
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Умраниеспор
2 : 2
09.10.2022
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коньяспор
1 : 0
02.10.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Умраниеспор
1 : 2
17.09.2022
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Газиантеп
1 : 1
11.09.2022
Умраниеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Умраниеспор
0 : 1
02.09.2022
Трабзонспор
63' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Адана Демирспор
1 : 0
27.08.2022
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Умраниеспор
0 : 1
19.08.2022
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Умраниеспор
0 : 1
14.08.2022
Антальяспор
Был в запасе
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
4
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
5
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
6
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+