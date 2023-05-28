Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Filip Blecha - статистика

#21 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 0
28.05.2023
Фастав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Теплице
1 : 1
24.05.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Яблонец
1 : 0
21.05.2023
Зброевка
68' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Зброевка
0 : 2
14.05.2023
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Баник
4 : 0
06.05.2023
Зброевка
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Словацко
1 : 0
30.04.2023
Зброевка
85' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Зброевка
1 : 1
26.04.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Слован
3 : 1
23.04.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Зброевка
2 : 1
16.04.2023
Пардубице
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Зброевка
1 : 2
08.04.2023
Градец-Кралове
78' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Спарта
3 : 1
02.04.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Зброевка
1 : 2
19.03.2023
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
1 : 1
12.03.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Зброевка
1 : 1
04.03.2023
Фастав
82' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 1
25.02.2023
Зброевка
1' - 62'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Зброевка
2 : 1
18.02.2023
Баник
79' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Зброевка
1 : 3
05.02.2023
Виктория
1' - 70'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
1' - 76'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Зброевка
2 : 3
13.11.2022
Сигма
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Виктория
4 : 0
09.11.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Динамо
3 : 2
05.11.2022
Зброевка
Был в запасе
90'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Зброевка
3 : 0
30.10.2022
Слован
86' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 3
22.10.2022
Зброевка
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Градец-Кралове
2 : 1
15.10.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Зброевка
0 : 4
08.10.2022
Спарта
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Яблонец
3 : 1
02.10.2022
Зброевка
75' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
75' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Фастав
2 : 3
10.09.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Зброевка
1 : 2
04.09.2022
Богемианс 1905
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Баник
1 : 2
31.08.2022
Зброевка
1' - 82'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
80' - 90'
Главные новости
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
1
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
1
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
8
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
5
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
4
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+