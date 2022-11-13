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    Filip Blecha - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Filip Blecha
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зброевка 14 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 78' -90' Зброевка (Брно) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    02.04.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 3:1 Зброевка (Брно)
    19.03.2023 Был в запасе Зброевка (Брно) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    12.03.2023 1' -90' Теплице (Теплице) 1:1 Зброевка (Брно)
    04.03.2023 82' -90' Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    25.02.2023 1' -62' Богемианс 1905 (Прага) 1:1 Зброевка (Брно)
    18.02.2023 79' -90' Зброевка (Брно) 2:1 Баник (Острава)
    05.02.2023 1' -70' Зброевка (Брно) 1:3 Виктория (Пльзень)
    29.01.2023 1' -76' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    13.11.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 2:3 Сигма (Оломоуц)
    09.11.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 4:0 Зброевка (Брно)
    05.11.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    90'
    30.10.2022 86' -90' Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 90' -90' Пардубице (Пардубице) 1:3 Зброевка (Брно)
    15.10.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    08.10.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 0:4 Спарта (Прага)
    02.10.2022 75' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    17.09.2022 75' -90' Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    10.09.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    04.09.2022 1' -46' Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    31.08.2022 1' -82' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    13.08.2022 80' -90' Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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