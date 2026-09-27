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Уругвай. Примера
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Пеньяроль
Jesús Trindade
Статистика
Jesús Trindade - статистика
Пеньяроль
#21 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 8 тур
Пеньяроль
2 : 1
27.09.2026
Бостон Ривер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Уругвай. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2025
Уругвай. Примера 2025
Эквадор. Лига Про 2025
Копа Судамерикана 2024
Кубок Либертадорес 2024
Эквадор. Серия А 2024
Бразилия. Серия А 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коритиба
16
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
2 : 1
13.11.2022
Коритиба
1' - 81'
24'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
2 : 2
10.11.2022
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Коритиба
1 : 0
06.11.2022
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
0 : 1
03.11.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Форталеза
3 : 1
28.10.2022
Коритиба
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
1 : 1
24.10.2022
Интернасьонал
1' - 90'
24'
13'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сан-Паулу
3 : 1
21.10.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.10.2022
Коритиба
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коритиба
2 : 1
10.10.2022
Брагантино
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Палмейрас
4 : 0
07.10.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коритиба
1 : 0
29.09.2022
Сеара
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
2 : 0
18.09.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коритиба
2 : 0
11.09.2022
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2022
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
1 : 0
27.08.2022
Аваи
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
5 : 2
21.08.2022
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Коритиба
0 : 1
14.08.2022
Атлетико Минейро
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
1 : 2
09.08.2022
Сантос
1' - 46'
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